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Published Сегодня, 11:44

Modified Сегодня, 11:46

Updated Сегодня, 11:46

Полицейские нашли тюменца в военной форме и с оружием в руках

Тюменца, разгуливающего по городу с оружием в руках, нашли

23 января 2024, 11:44
Фото: 1MI

Полицейские нашли тюменца в военной форме и с оружием в руках

Сотрудники полиции установили личность тюменца, который был замечен на улице Игримской с автоматом в руках.

Как выяснилось, мужчина занимается профориентационной работой и возвращался из учебного заведения после проведенного занятия. А так называемый автомат оказался макетом автоматического оружия и опасности не представляет. Видеозапись была сделана в понедельник, 22 января

Правда, к ответственности тюменца все-таки привлекли — ему придется заплатить штраф в размере от 1 до 1,5 тысячи рублей.

«В отношении гражданина составлен протокол по ч 2. ст. 20.12 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации „Пересылка оружия, нарушение правил перевозки, транспортирования или использования оружия и патронов к нему“», — пояснили «Нашему Городу» в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что в тюменских пабликах была опубликована видеозапись с прогуливающимся мужчиной в военной форме с автоматом с руках рядом с дошкольными и образовательными учреждениями.

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