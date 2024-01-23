Тюменца, разгуливающего по городу с оружием в руках, нашли

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
Как выяснилось, мужчина занимается профориентационной работой и возвращался из учебного заведения после проведенного занятия. А так называемый автомат оказался макетом автоматического оружия и опасности не представляет. Видеозапись была сделана в понедельник, 22 января
Правда, к ответственности тюменца все-таки привлекли — ему придется заплатить штраф в размере от 1 до 1,5 тысячи рублей.
«В отношении гражданина составлен протокол по ч 2. ст. 20.12 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации „Пересылка оружия, нарушение правил перевозки, транспортирования или использования оружия и патронов к нему“», — пояснили «Нашему Городу» в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что в тюменских пабликах была опубликована видеозапись с прогуливающимся мужчиной в военной форме с автоматом с руках рядом с дошкольными и образовательными учреждениями.