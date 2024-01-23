Общественники требуют отменить концерт эмо-панка Кишлака в Тюмени

Общественники из движения «Зов народа» обратились к мэру Тюмени с требованием запретить концерт певца Максима Фисенко (Кишлак). Также они написали заявление в СКР с просьбой проверить творчество рэпера на пропаганду наркотиков. Копии их обращений есть в распоряжении редакции «Нашего города».