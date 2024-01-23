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Published Сегодня, 11:22

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Updated Сегодня, 11:28

Общественники требуют отменить концерт эмо-панка Кишлака в Тюмени

Общественники требуют отменить концерт эмо-панка Кишлака в Тюмени

23 января 2024, 11:22
Фото: 1MI
Общественники из движения «Зов народа» обратились к мэру Тюмени с требованием запретить концерт певца Максима Фисенко (Кишлак). Также они написали заявление в СКР с просьбой проверить творчество рэпера на пропаганду наркотиков. Копии их обращений есть в распоряжении редакции «Нашего города».

В обращении к главе города сказано, что концерты Кишлака ранее уже отменили или перенесли Санкт-Петербург, Оренбург, Чебоксары, Сургут, Тверь и Воронеж.

Фото: телеграм-канал «Кишлак»

 

«Руслан Николаевич, хотим обратить Ваше внимание, что в Тюмени в воскресенье 28 января, 20:00, в КТЗ „Байконур“, состоится концерт Максима Сергеевича Фисенко, выступающего под псевдонимом „Кишлак“. Граждане и общественные организации возмущены тем, какой пример подает данный артист молодежи, возможной скрытой пропагандой алкоголя и наркотиков. Просим Вас помочь в отмене концерта, как это было сделано в других городах, так как поведение данного индивидуума проецируется на неокрепшую подростковую психику», — сказано в документе.

Также активисты отметили, что по их мнению, отмена концерта «Кишлака» не нанесет культурного ущерба Тюмени.

Фото: предоставлено ОД «Зов Народа Тюменская область»

Ранее представители движения «Зов народа» потребовали у губернатора Тюменской области отменить выступление Лолиты. Поводом для этого послужило участие певицы в «голой» вечеринке блогерши Насти Ивлеевой в московском клубе «Мутабор».

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#Общество#Ирина Швецова#Артисты#Концерты
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