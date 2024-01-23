Общественники требуют отменить концерт эмо-панка Кишлака в Тюмени

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
В обращении к главе города сказано, что концерты Кишлака ранее уже отменили или перенесли Санкт-Петербург, Оренбург, Чебоксары, Сургут, Тверь и Воронеж.
«Руслан Николаевич, хотим обратить Ваше внимание, что в Тюмени в воскресенье 28 января, 20:00, в КТЗ „Байконур“, состоится концерт Максима Сергеевича Фисенко, выступающего под псевдонимом „Кишлак“. Граждане и общественные организации возмущены тем, какой пример подает данный артист молодежи, возможной скрытой пропагандой алкоголя и наркотиков. Просим Вас помочь в отмене концерта, как это было сделано в других городах, так как поведение данного индивидуума проецируется на неокрепшую подростковую психику», — сказано в документе.
Также активисты отметили, что по их мнению, отмена концерта «Кишлака» не нанесет культурного ущерба Тюмени.
Ранее представители движения «Зов народа» потребовали у губернатора Тюменской области отменить выступление Лолиты. Поводом для этого послужило участие певицы в «голой» вечеринке блогерши Насти Ивлеевой в московском клубе «Мутабор».