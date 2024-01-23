Идея ТПП отобрать квартиры у малоимущих возмутила тюменцев

Чиновник отметил, что при текущем уровне развития экономики 60% россиян должны жить в арендованных квартирах, а не в собственных. Он предложил повысить плату за обслуживание квартиры до 30–35 тысяч рублей в месяц и забирать жильё у тех, кто не сможет его оплачивать. В качестве альтернативы он предложил деприватизировать часть квартир, чтобы создать рынок арендного субсидированного жилья, которое, в первую очередь, будут предоставлять малоимущим.