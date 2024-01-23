Идея ТПП отобрать квартиры у малоимущих возмутила тюменцев

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«Всё отобрать, отличная идея. Никакой частной собственности у простых людей. Только у чиновников должна быть частная собственность», — прокомментировали с сарказмом горожане заявление чиновника.
«Он историю плохо учил? К чему угнетение народа привело, забыл? А может лучше у чиновников имущество отбирать, чтобы работали лучше?», — возмутились тюменцы.
Напомним, Широков заявил, что массовая приватизация оказалась главной ошибкой 1990-х годов. Потому что породила класс «нищих собственников», не умеющих, а часто и не желающих управлять своим домом, не имеющих достаточно средств на его обслуживание и ремонт.
«Мы всех без разбора загнали в частную собственность. И продолжаем загонять дальше, с помощью ипотеки», — заявил Широков.
о его мнению, выходом могла бы стать добровольная деприватизация, когда квартиры малоимущих россиян перешли бы в муниципальную собственность.
«В первую очередь, для малоимущих. Да, владеть им будет муниципалитет, но он будет нести и всю ответственность за его содержание», — пояснил свою идею глава комиссии ТПП.
Чиновник отметил, что при текущем уровне развития экономики 60% россиян должны жить в арендованных квартирах, а не в собственных. Он предложил повысить плату за обслуживание квартиры до 30–35 тысяч рублей в месяц и забирать жильё у тех, кто не сможет его оплачивать. В качестве альтернативы он предложил деприватизировать часть квартир, чтобы создать рынок арендного субсидированного жилья, которое, в первую очередь, будут предоставлять малоимущим.
«Средний по России платеж за содержание общедомового имущества — 25 рублей за один квадратный метр. Это копейки! Платежи должны быть минимум в 4 раза выше, на уровне 100 рублей за „квадрат“, — подчеркнул эксперт.
Правда отметил, что власти не смогут повысить плату за содержание общедомового имущества, потому что «народ не поймет».
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с 1 июля 2024 года вырастет плата за жилищно-коммунальные услуги. В Тюмени, в частности, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение с подорожает на 9,6%. Стоимость электроэнергии увеличится на 8,7-9,2% (в зависимости от энергоснабжающей организации), электричество для плит подорожаетна 8,2-9%, газ вырастет в цене на 8,7-10,13%, тариф на обращение с твердыми бытовыми отходами на 9,6%.