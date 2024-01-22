Итоги дня в Тюмени: растет заболеваемость, зек-чиновник, попали в затор на зимнике

На сегодня в поликлиниках всем пациентам с признаками ОРВИ делают тесты на коронавирус и грипп. Так, на прошлой неделе выявили 295 новых случаев COVID-19. Это на 103 случая больше, по сравнению с неделей ранее. Также в области на карантин закрыты 59 классов в школах, что составляет 0,6% от общего числа. Рост заболеваемости медики связывают с выходом на работу и учебу после новогодних каникул.