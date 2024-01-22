Итоги дня в Тюмени: растет заболеваемость, зек-чиновник, попали в затор на зимнике

Posted Сегодня, 18:11
Published Сегодня, 18:11
Modified Сегодня, 18:13
Updated Сегодня, 18:13
В тюменских поликлиниках снова выстраиваются длинные очереди, сотрудники компаний уходят на больничный, а школьники уходят на карантин целыми классами. В причинах очередного роста заболеваемости региона и какой вирус мог спровоцировать новую вспышку разобрался «Наш город».
Сегодня ряд экспертов прогнозируют новую эпидемию, к которой может привести «болезнь Х». Предполагается, что она вызывается неизвестным науке возбудителем, который в итоге «убьет» 50 миллионов человек.
Тюменский инфекционист Владимир Сорокин уверен, что к подобным заявлениям стоит относиться, как к научным теориям, которые имеют исключительно гипотетический характер.
«Мы говорим о том, что такое может произойти, но это не дает гарантии, что это случится на самом деле и в скором времени. Сейчас ситуация в регионе находится в разумных пределах и о „болезни Х“ в Тюменской области говорить еще очень рано», — пояснил доктор.
На сегодня в поликлиниках всем пациентам с признаками ОРВИ делают тесты на коронавирус и грипп. Так, на прошлой неделе выявили 295 новых случаев COVID-19. Это на 103 случая больше, по сравнению с неделей ранее. Также в области на карантин закрыты 59 классов в школах, что составляет 0,6% от общего числа. Рост заболеваемости медики связывают с выходом на работу и учебу после новогодних каникул.
В минувшие выходные в доме № 10 на улице Бориса Житкова ночью сработала пожарная сигнализация. Жители дома заметили, что в здании сильно пахнет дымом, однако в аварийно-диспетчерской службе о случившемся не знали и сигнал автоматически пожарным не поступал.
«Мы позвонили в управляющую компанию и там вообще не знали о том, что сигнал сработал. Нам самим пришлось вызывать пожарных. К тому же сотрудник компании приехал только через 20 минут», — пояснила одна из жительниц высотки.
Но, как оказалось, в перечень объектов, сигнал с которых сразу приходит в пожарную часть, многоквартирные дома не входят. Он может поступить на пульт дежурного аварийной службы при условии, что эта услуга включена в договор с жильцами и входит в перечень оплачиваемых ими услуг.
Экс-директор Фонда жилищного строительства ЯНАО Виктор Калашников, осужденный на семь лет за хищение 60 млн рублей, проведет остатки срока в Тюмени, в своем доме. Смягчения условий наказания он добился своим примерным поведением в колонии Архангельской области.
«Заменить Калашникову неотбытую часть наказания в виде лишения свободы, назначенного по приговору Салехардского городского суда ЯНАО от 23 июля 2020 года, более мягким видом наказания в виде ограничения свободы два года три месяца восемь дней. За весь период отбывания наказания поведение осужденного положительное, взысканий не имел, получил два поощрения за помощь, активное участие в организации и проведении культурно-, спортивно-массовых и воспитательных мероприятий, оформлении стенных газет, посвященных памятным датам», — сказано в постановлении суда Вельского районного суда Архангельской области.
Метель и снегопад застали автомобилистов на зимнике Лайтамак — Тобольск. В снежном плену на шесть часов застряли более 10 машин.
«Сегодня наглухо перемело зимник Лайтамак — Тобольск, в болотах встало около десятка машин. Выехать ни вперед, ни назад не могут. Связь пропадает. Метёт сильно. В некоторых машинах маленькие дети», — сообщили тюменцы в соцсетях.
По факту затора на зимнике прокурор Тюменской области поручил провести проверку. Его подчиненным из Тобольского района и сотрудникам ГИБДД предстоит изучить насколько качественно и своевременно подрядчик муниципалитета выполняет свои обязательства по содержанию дорог.
Последние инциденты, происходящие в стране и, в частности, в Тюменской области, вызывают серьезные опасения у зоозащитников. Несмотря на принятие закона о жестоком обращении с животными, братья наши меньшие продолжают страдать от рук людей.
Отношение жителей тюменской области к домашним питомцам стало более поверхностным, об этом говорят ветеринары и зооволонтеры.
«Реже стали брать животных с улицы или из приютов. Сейчас большинство выбирает себе кого-то породистого, в чем я не вижу значительного смысла. В приюте также есть животные с разными характерами: игривые, спокойные, ласковые и так далее. Но им предпочитают „модные“ породы», — отметила зоозащитница Валерия Горохова.
Вместе с тем становится все больше случаев, когда кто-то выбросил питомца в мусорку или в окно. При этом хозяева уверены в своей безнаказанности. Юристы уверены, что ситуации помогло бы введение обязательного чипирования или налог на домашнее животное, как в некоторых странах, которые мотивируют граждан сознательнее относится к приобретению питомца.