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Published Сегодня, 07:35

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Updated Сегодня, 07:37

В Тюмени ребенку выплатят компенсацию за укусы бездомной собаки

В Тюменском районе бездомная собака едва не загрызла маленького ребенка

22 января 2024, 07:35
Фото: 1MI

В Тюмени ребенку выплатят компенсацию за укусы бездомной собаки

Несчастный случай произошел в феврале 2023 года, когда мальчик гулял неподалеку от дома в поселке Новотуринский. Его маме пришлось обращаться в прокуратуру, чтобы добиться справедливости.

Бездомная собака напала на мальчика, в результате чего он получил раны от укусов на обеих голенях. К тому же, ребенку пришлось делать уколы против бешенства.

Прокурор Тюменского района обратился в суд, чтобы взыскать с управления ЖКХ администрации района компенсацию морального вреда.

Суд удовлетворил иск прокурора и взыскал в пользу ребенка 50 тысяч рублей.

От безнадзорных животных также пострадали жители Ишима. Бездомная собака напала на двух женщин и девочку. Руководитель СКР Александр Бастрыкин поручил тюменскому следкому возбудить уголовное дело по фактам нападения животного.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские волонтеры спасли от смерти двух собак из Бурятии. Животные находились в тяжелом состоянии и страдали от обезвоживания.

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