В Тюменском районе бездомная собака едва не загрызла маленького ребенка

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
Бездомная собака напала на мальчика, в результате чего он получил раны от укусов на обеих голенях. К тому же, ребенку пришлось делать уколы против бешенства.
Прокурор Тюменского района обратился в суд, чтобы взыскать с управления ЖКХ администрации района компенсацию морального вреда.
Суд удовлетворил иск прокурора и взыскал в пользу ребенка 50 тысяч рублей.
От безнадзорных животных также пострадали жители Ишима. Бездомная собака напала на двух женщин и девочку. Руководитель СКР Александр Бастрыкин поручил тюменскому следкому возбудить уголовное дело по фактам нападения животного.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские волонтеры спасли от смерти двух собак из Бурятии. Животные находились в тяжелом состоянии и страдали от обезвоживания.