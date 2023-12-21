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Из приюта под Тюменью могут выпустить 45 бездомных собак

На улицы Тюмени могут выпустить 45 бездомных собак

21 декабря 2023, 02:44
Фото: 1MI

Из приюта под Тюменью могут выпустить 45 бездомных собак

«Ковчег» — приют под Тюменью, находится на грани закрытия. Основатель приюта Наталья Петрова сообщила, что средств на содержание животных критически не хватает.
«У нас больше 45 собак. Мы их пожалели и приютили. Я взяла кредит и купила дом вдали от города — туда мы и перевезли животных. Прожили год, сводили концы с концами. Нам потребовались траты на самих животных, транспортные расходы, а еще мы нашли человека, который ухаживает за собаками и кошками. Что нам поступает, мы тратим на корм, варим им кашу», — поделилась Петрова с «72.ru».

По ее словам, ситуация ухудшается с каждым месяцем. Обращения в администрацию города не дали результата — женщина получила отказ.

«Но пока мы до сих пор берем животных. Например, Нэмо, его нашли в лесу со сломанной лапой. Он пролежал несколько дней и не мог ходить, его сбила машина. Нашла его женщина, которая пасла коз в деревне Красный Яр. Мы не смогли пройти мимо и забрали его. Сделали операцию и ухаживали за ним 1,5 месяца. Хорошо, что сейчас за ним едут новые хозяева», — рассказывает Петрова.

Хозяйка утверждает, что если ситуацию не получится улучшить, весной всех собак придется выпустить на волю. Сейчас приют не может себе позволить вдоволь закупиться кормами и крупой, а также выплатить зарплату девушке, приехавшей помогать животным.

Ранее «Наш город» сообщал, что председатель СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту нападения бездомных собак на ребенка в Тюмени. О происшествии стало известно из соцсетей.

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#Общество#Тюменская область#Собаки#Новости тюмени#Тюменцы#Приют безнадзорных животных#Бродячие собаки#Любовь Селезнева
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