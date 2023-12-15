Следком проводит проверку по факту нападения своры бродячих собак на девочку в Тюмени

Posted Сегодня, 18:35
Published Сегодня, 18:35
Modified Сегодня, 18:37
Updated Сегодня, 18:37
О происшествии стало известно от жительницы Тюмени, которая в соцсетях рассказала, что на улице Электросетей гуляет стая бездомных собак. Псы нападают на детей и взрослых. Одна из собак ранее напала на девочку, пострадавшей была оказана медицинская помощь.
«Следственными органами СКР по Тюменской области проводится процессуальная проверка, в рамках которой будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за отлов собак», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее Александр Бастрыкин взял на контроль расследование нескольких фактов отключения электричества в тюменских поселках. Из-за нестабильного электроснабжения порядка 8 тысяч человек остались в морозы без света и тепла.