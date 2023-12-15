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Следком проводит проверку по факту нападения своры бродячих собак на девочку в Тюмени

Следком проводит проверку по факту нападения своры бродячих собак на девочку в Тюмени

15 декабря 2023, 18:35
Фото: 1MI
Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю управления следкома по Тюменской области представить доклад по факту нападения бродячих собак на ребенка в столице региона.

О происшествии стало известно от жительницы Тюмени, которая в соцсетях рассказала, что на улице Электросетей гуляет стая бездомных собак. Псы нападают на детей и взрослых. Одна из собак ранее напала на девочку, пострадавшей была оказана медицинская помощь.

«Следственными органами СКР по Тюменской области проводится процессуальная проверка, в рамках которой будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за отлов собак», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее Александр Бастрыкин взял на контроль расследование нескольких фактов отключения электричества в тюменских поселках. Из-за нестабильного электроснабжения порядка 8 тысяч человек остались в морозы без света и тепла.

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#Общество#Ирина Швецова#Собаки#СКР#Бастрыкин Александр
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