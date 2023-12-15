Следком проводит проверку по факту нападения своры бродячих собак на девочку в Тюмени

О происшествии стало известно от жительницы Тюмени, которая в соцсетях рассказала, что на улице Электросетей гуляет стая бездомных собак. Псы нападают на детей и взрослых. Одна из собак ранее напала на девочку, пострадавшей была оказана медицинская помощь.