Осужденный на 7 лет за хищения экс-чиновник «досидит» свой срок в особняке в Тюмени

Виктор Калашников попал под следствие в 2018 году, тогда же он был задержан в Тюмени при попытке уехать с крупной суммой денег в Казахстан. Приговор ему был вынесен в 2020 году. Время нахождения его под следствием и пребывание в СИЗО — вошли в срок. Таким образом, на момент пересмотра наказания, Калашникову осталось сидеть чуть более одного года. Также на нем продолжает «висеть» задолженность перед бюджетом ЯНАО в сумме более 61 млн рублей.