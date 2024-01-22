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Published Сегодня, 15:36

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Осужденный на 7 лет за хищения экс-чиновник «досидит» свой срок в особняке в Тюмени

Осужденный на 7 лет за хищения экс-чиновник «досидит» свой срок в особняке в Тюмени

22 января 2024, 15:36
Фото: Midjourney
Экс-директор Фонда жилищного строительства ЯНАО Виктор Калашников, осужденный на семь лет за хищение 60 млн рублей, проведет остатки срока в Тюмени. Смягчения условий наказания он добился своим примерным поведением в колонии и участием в культурных мероприятиях.

Об этом сегодня, 22 января, написал «Ура.ру» со ссылкой на постановление Вельского районного суда Архангельской области, где пока еще отбывает наказание бывший чиновник.

«Заменить Калашникову неотбытую часть наказания в виде лишения свободы, назначенного по приговору Салехардского городского суда ЯНАО от 23 июля 2020 года, более мягким видом наказания в виде ограничения свободы два года три месяца восемь дней. За весь период отбывания наказания поведение осужденного положительное, взысканий не имел, получил два поощрения за помощь, активное участие в организации и проведении культурно-, спортивно-массовых и воспитательных мероприятий, оформлении стенных газет, посвященных памятным датам», — сказано в документе.

Виктор Калашников попал под следствие в 2018 году, тогда же он был задержан в Тюмени при попытке уехать с крупной суммой денег в Казахстан. Приговор ему был вынесен в 2020 году. Время нахождения его под следствием и пребывание в СИЗО — вошли в срок. Таким образом, на момент пересмотра наказания, Калашникову осталось сидеть чуть более одного года. Также на нем продолжает «висеть» задолженность перед бюджетом ЯНАО в сумме более 61 млн рублей.

Кроме того, по информации телеграм-канала «Мухоморы Харючи», в отношении Калашникова, заморожен процесс по второму уголовному делу о новых эпизодах растраты и мошенничества, а также попытке даче взятке должностному лицу.

«Суд остановили из-за болезни Калашникова и необходимости операции. Теперь все будут ждать, когда Калашников выздоровеет», — пишут инсайдеры.
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#Общество#Ирина Швецова#Коррупция#Взятки#Взятка
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