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Тюменских автоинспекторов подозревают в получении взяток за информацию о ДТП

Бизнес на ДТП. Тюменских автоинспекторов подозревают в сливе информации за взятки

28 ноября 2023, 08:58
Фото: 1MI

Тюменских автоинспекторов подозревают в получении взяток за информацию о ДТП

Троих автоинспекторов из Тюмени подозревают в сговоре с местным предпринимателем. Полицейские сливали информацию о ДТП, а взамен получали незаконную прибавку к зарплате.

Сливом информации за взятки горе-бизнесмены в погонах промышляли не меньше года. По версии следователей, в 2022-м они договорились с предпринимателем, что будут сообщать ему об авариях, неправильной парковке и поломках автомобилей. Совместно «работали» на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, пишет Ural Mash.

Всё происходило настолько быстро, что владельцы автомобилей просто не успевали позвонить в другие компании, к ним уже приезжал эвакуатор бизнесмена Ивана Шумицкого. Сотрудники ГИБДД, кстати, «трудились» на проценте — получали от одной тысячи рублей до четырех, в зависимости от того, сколько заплатит автолюбитель.

В незаконном бизнесе автоинспекторов заподозрили их же коллеги. Теперь каждому из троих «бизнесменов в погонах» грозит по три уголовных дела: за взятки, а также за злоупотребление и превышение должностных полномочий. Сейчас, по данным Mash, следователи подсчитывают незаконный заработок.

Ранее «Наш город» рассказывал о судебных перепетиях с фигурантами дела о взятке в 24,5 миллиона рублей. Один тюменец уже осужден, а вот остальные, по данным нашего издания, могут избежать ответственности.

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#Происшествия#Тюмень#Коррупция#Нарушения#Аварии#Взятки#Следствие#Инна Доровская
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