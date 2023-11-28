Бизнес на ДТП. Тюменских автоинспекторов подозревают в сливе информации за взятки

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
Сливом информации за взятки горе-бизнесмены в погонах промышляли не меньше года. По версии следователей, в 2022-м они договорились с предпринимателем, что будут сообщать ему об авариях, неправильной парковке и поломках автомобилей. Совместно «работали» на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, пишет Ural Mash.
Всё происходило настолько быстро, что владельцы автомобилей просто не успевали позвонить в другие компании, к ним уже приезжал эвакуатор бизнесмена Ивана Шумицкого. Сотрудники ГИБДД, кстати, «трудились» на проценте — получали от одной тысячи рублей до четырех, в зависимости от того, сколько заплатит автолюбитель.
В незаконном бизнесе автоинспекторов заподозрили их же коллеги. Теперь каждому из троих «бизнесменов в погонах» грозит по три уголовных дела: за взятки, а также за злоупотребление и превышение должностных полномочий. Сейчас, по данным Mash, следователи подсчитывают незаконный заработок.
Ранее «Наш город» рассказывал о судебных перепетиях с фигурантами дела о взятке в 24,5 миллиона рублей. Один тюменец уже осужден, а вот остальные, по данным нашего издания, могут избежать ответственности.