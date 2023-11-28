Бизнес на ДТП. Тюменских автоинспекторов подозревают в сливе информации за взятки

Всё происходило настолько быстро, что владельцы автомобилей просто не успевали позвонить в другие компании, к ним уже приезжал эвакуатор бизнесмена Ивана Шумицкого. Сотрудники ГИБДД, кстати, «трудились» на проценте — получали от одной тысячи рублей до четырех, в зависимости от того, сколько заплатит автолюбитель.