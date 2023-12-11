Врала директору в глаза: завхоз одной из тюменских школ оштрафована за взятки

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
Modified Сегодня, 07:44
Updated Сегодня, 07:44
Суд установил, что в период с сентября 2020 года по январь 2023 года тюменка предоставляла руководству школы ложные сведения о процессе отбора подрядчиков на выполнение ремонта и его результатах.
Директор школы ничего не подозревал и подписывал договоры, предлагаемые ему подрядчиком. За предоставление преимущества при заключении договоров завхоз получала денежное вознаграждение — 10 процентов от сделки.
В общей сложности сумма вознаграждений превысила 159 тысяч рублей. Суд назначил женщине наказание — штраф в размере 500 тысяч рублей.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменских автоинспекторов подозревают в сливе информации за взятки. Сотрудники ГИБДД были в сговоре с местным предпринимателем.