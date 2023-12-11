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Завхоза тюменской школы оштрафовали за взятки

Врала директору в глаза: завхоз одной из тюменских школ оштрафована за взятки

11 декабря 2023, 07:41
Фото: 1MI

Завхоза тюменской школы оштрафовали за взятки

Центральный районный суд Тюмени вынес приговор 59-летней местной жительнице. Будучи заведующей хозяйством одной из школ, она попалась на взятках.

Суд установил, что в период с сентября 2020 года по январь 2023 года тюменка предоставляла руководству школы ложные сведения о процессе отбора подрядчиков на выполнение ремонта и его результатах.

Директор школы ничего не подозревал и подписывал договоры, предлагаемые ему подрядчиком. За предоставление преимущества при заключении договоров завхоз получала денежное вознаграждение — 10 процентов от сделки.

В общей сложности сумма вознаграждений превысила 159 тысяч рублей. Суд назначил женщине наказание — штраф в размере 500 тысяч рублей.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменских автоинспекторов подозревают в сливе информации за взятки. Сотрудники ГИБДД были в сговоре с местным предпринимателем.

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#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Школа#Новости тюмени#Тюменцы#Штрафы#Подрядные организации#Взятка#Подрядчик#Любовь Селезнева
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