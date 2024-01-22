«Закрывайте окна»: в Тюмени 23 января воздух станет опасным

Posted Сегодня, 17:02
Published Сегодня, 17:02
Modified Сегодня, 17:04
Updated Сегодня, 17:04
«С 4 утра до 3 дня 23 января в Тюмени ожидаются плохие погодные условия, для рассеивания вредных веществ. Объявлена 1-я степень опасности», — сказано в сообщении метеорологов.
В такие дни не рекомендуется выходить на улицу людям с хроническими заболеваниями дыхательной органов. Также, пока концентрация вредных примесей в воздухе будет выше предельных значений, специалисты советуют держать окна закрытыми.
Опасное явление, по прогнозу, продлится один день. Уже в среду воздух в Тюмени станет чище.
«В соответствии с прогнозом метеорологических условий: на 23 января уровень загрязнения атмосферного воздуха по городу в целом ожидается повышенный. На 24 января уровень загрязнения атмосферного воздуха по городу в целом ожидается пониженный», — отмечено на сайте Центра.
Но это еще не все испытания для жителей Тюмени. Кроме грязного воздуха, горожан накроет мощная магнитная буря.