nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:02

Published Сегодня, 17:02

Modified Сегодня, 17:04

Updated Сегодня, 17:04

«Закрывайте окна»: в Тюмени 23 января воздух станет опасным

«Закрывайте окна»: в Тюмени 23 января воздух станет опасным

22 января 2024, 17:02
Фото: 1MI
Во вторник, 23 января, в Тюмени прогнозируются опасные метеоявления первой степени опасности. Из-за погодных условий в воздухе областной столицы будут плохо рассеиваться вредные примеси. Об этом предупредили в тюменском филиале Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии.
«С 4 утра до 3 дня 23 января в Тюмени ожидаются плохие погодные условия, для рассеивания вредных веществ. Объявлена 1-я степень опасности», — сказано в сообщении метеорологов.

В такие дни не рекомендуется выходить на улицу людям с хроническими заболеваниями дыхательной органов. Также, пока концентрация вредных примесей в воздухе будет выше предельных значений, специалисты советуют держать окна закрытыми.

Опасное явление, по прогнозу, продлится один день. Уже в среду воздух в Тюмени станет чище.

«В соответствии с прогнозом метеорологических условий: на 23 января уровень загрязнения атмосферного воздуха по городу в целом ожидается повышенный. На 24 января уровень загрязнения атмосферного воздуха по городу в целом ожидается пониженный», — отмечено на сайте Центра.

Но это еще не все испытания для жителей Тюмени. Кроме грязного воздуха, горожан накроет мощная магнитная буря.

Читайте также:
Не опять, а снова: мощная магнитная буря накроет Тюмень на несколько дней«В новый год с обезболом»: публикуем график магнитных бурь на январь 2024Будет весело: в новогоднюю ночь Тюмень накроет мощная магнитная буря
#Общество#Ирина Швецова#Воздух#Пробы воздуха#Магнитные бури
Подпишитесь
«Новый вирус уже здесь?»: чем и почему массово болеют жители Тюменской области?
Сегодня, 06:10
Тюменцы стали реже интересоваться квартирами бизнес-класса
Сегодня, 04:41
Сомнительный успех: Тюменская область поднялась в рейтинге преступности
Сегодня, 07:14
«Стали жестокими?»: как в Тюменской области изменилось отношение к домашним животным
Сегодня, 08:24
На хлеб не намажешь: в январе в Тюмени резко подорожало сливочное масло
Сегодня, 03:54
Не опять, а снова: мощная магнитная буря накроет Тюмень на несколько дней
Сегодня, 06:46