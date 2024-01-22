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Posted Сегодня, 06:46

Published Сегодня, 06:46

Modified Сегодня, 06:49

Updated Сегодня, 06:49

Мощная магнитная буря накроет Тюмень на несколько дней

Не опять, а снова: мощная магнитная буря накроет Тюмень на несколько дней

22 января 2024, 06:46
Фото: Midjourney

Мощная магнитная буря накроет Тюмень на несколько дней

Тюменцы подвергнутся воздействию магнитных бурь уже сегодня, 22 января. Однако одним днем все не ограничится.

Вероятность того, что геомагнитная активность будет влиять на здоровье тюменцев 22 и 23 января, очень высока: на эти дни специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ строят неблагоприятные прогнозы.

По их подсчетам, геомагнитные удары начнут атаковать во второй половине дня 22 января, ожидаемый уровень активности — 4 балла. А уже 23 января они станут сильнее, их мощность в первой половине дня составит 5 баллов.

Специалисты прогнозируют, что геомагнитная обстановка нормализуется 24 января — мощность колебаний ослабеет до 2-3 баллов, что считается нормой.

Этот период будет тяжелым для людей с хроническими заболеваниями и метеозависимых. Эксперты рекомендуют чаще бывать на свежем воздухе, не перенапрягаться и больше отдыхать, а также ограничить потребление кофе и алкоголя.

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#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#Здоровье#Прогнозы#Магнитные бури#Магнитная буря#Любовь Селезнева
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