Не опять, а снова: мощная магнитная буря накроет Тюмень на несколько дней

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
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Updated Сегодня, 06:49
Вероятность того, что геомагнитная активность будет влиять на здоровье тюменцев 22 и 23 января, очень высока: на эти дни специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ строят неблагоприятные прогнозы.
По их подсчетам, геомагнитные удары начнут атаковать во второй половине дня 22 января, ожидаемый уровень активности — 4 балла. А уже 23 января они станут сильнее, их мощность в первой половине дня составит 5 баллов.
Специалисты прогнозируют, что геомагнитная обстановка нормализуется 24 января — мощность колебаний ослабеет до 2-3 баллов, что считается нормой.
Этот период будет тяжелым для людей с хроническими заболеваниями и метеозависимых. Эксперты рекомендуют чаще бывать на свежем воздухе, не перенапрягаться и больше отдыхать, а также ограничить потребление кофе и алкоголя.
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