Аналитики выяснили, какую музыку чаще всего слушают тюменцы

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
В ходе исследования специалистов сервиса МТС Музыка был проведен опрос пользователей в возрасте от 18 до 50 лет, которые слушают музыку не менее трех раз в неделю. Так, 46% уральцев включают музыку независимо от настроения, а в хорошем расположении духа — 38%. Только 4% пользователей включают плейлист, когда сильно раздражены.
По данным аналитиков МТС, более половины опрошенных жителей уральских регионов — 59% — при расслаблении прослушивают треки, которые добавлены в избранное. Аудитория от 18 до 24 лет реже других пользуется радио в таком настроении. Старшая группа (45-50 лет), напротив, чаще включают различные радиостанции, когда хотят расслабиться.
Наиболее популярным жанром для прослушивания в расслабленном состоянии является российская поп-музыка. Ее выбирают 46% респондентов. Мужчины для расслабления включают русский рок (37%), электронную музыку (29%) или танцевальную (29%). Миллениалы — категория от 25 до 35 лет — выбирают хип-хоп (24%) и российский поп (44%). Шансон для расслабления предпочитает старшая группа опрошенных (35%).
Как показало исследование, на первых двух строчках рейтинга при выборе жанра для прослушивания в энергичном настроении — российская поп-музыка (47%) и танцевальная (39%). Мужчины чаще всего выбирают для себя электронную музыку (28%). Молодая группа респондентов (18-24 года) слушает хип-хоп (22%), западный рок (27%), а также электронную музыку (25%). Примечательно, что русский рэп популярен именно среди мужчин в возрасте от 25 до 34 лет. Его выбирают 20% опрошенных.
Российская поп-музыка популярна в основном среди женщин и аудитории 35-50 лет. Группа респондентов от 18 до 24 лет призналась, что независимо от настроения слушает все подряд или хип-хоп (22%). А вот старшая группа (45-50 лет), наоборот, практически не выбирает этот жанр. Лишь 7% пользователей предпочитает эту категорию музыки. Исследование также показало, что женщины чаще мужчин слушают классическую музыку (20%).