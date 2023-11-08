Аналитики выяснили, какую музыку чаще всего слушают тюменцы

Как показало исследование, на первых двух строчках рейтинга при выборе жанра для прослушивания в энергичном настроении — российская поп-музыка (47%) и танцевальная (39%). Мужчины чаще всего выбирают для себя электронную музыку (28%). Молодая группа респондентов (18-24 года) слушает хип-хоп (22%), западный рок (27%), а также электронную музыку (25%). Примечательно, что русский рэп популярен именно среди мужчин в возрасте от 25 до 34 лет. Его выбирают 20% опрошенных.