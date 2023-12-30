«В новый год с обезболом»: публикуем график магнитных бурь на январь 2024

Posted Сегодня, 01:30
Published Сегодня, 01:30
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Updated Сегодня, 01:30
Начало месяца обещает быть неспокойным. 1 и 2 января легкие колебания магнитосферы будут достигать 4 баллов, что может негативно сказаться на самоощущении тюменцев.
С 3 по 8 января — будет период спокойной геомагнитной погоды. Легкие возмущения в 2 балла не должны доставить жителям Тюменской области особого дискомфорта.
9 и 10 января — на этот период прогнозируется более сильная магнитная буря, чем в начале месяца. Синоптики говорят о вероятной мощности волнений магнитного поля в 4-5 баллов, что могут ощутить люди чувствительные к погодным изменениям, а также жители области с вегетососудистой дистонией.
11 и 12 января космический шторм успокоится до 3 баллов. Он должен оказывать более мягкое влияние на людей и не беспокоить тех, кто не ощущает влияние погодных изменений на своем состоянии.
С 13 по 15 января — геомагнитная пауза. Буря успокоится и колебания магнитосферы не будут превышать 2 баллов.
16 и 17 января — на этот период намечается буря магнитурой до 4 баллов. В этот период стоит отказаться от алкоголя и тяжелых физических нагрузок.
С 18 по 20 января солнечная стихия успокоится и снизит свое волнение до 3 баллов. Жителей региона могут беспокоить головные боли, апатия.
С 21 по 23 января — геомагнитное поле Земли будет спокойным.
24 и 25 января этот период начнется с магнитной бури в 5 баллов, которая довольно быстро снизит свою силу до 3 баллов. Отмечается, что во время таких перепадов у метеопатов могут болеть ноги и суставы.
С 26 по 28 января— магнитосфера будет относительно спокойной, колебания не превысят 2 баллов.
29 января — геомагнитный штиль.
30 и 31 января ожидается усиление бурь до 3 баллов, однако сильного воздействия жители региона ощутить не должны.
В период магнитных бурь врачи рекомендуют тюменцам отказаться от употребления алкоголя и сделать выбор в пользу пассивного отдыха.
«Не лишними будут прогулки в спокойном темпе и чаепития с друзьями. Не стоит утруждать себя интенсивными спортивными тренировками, которыми часто грешат женщины, желающие похудеть после съеденного в праздник. Лучше провести время в спокойствии, избегая жаренной пищи с обилием специй, сделайте выбор в пользу свежих овощей и фруктов», — советует врач-терапевт Никита Перминов.
При возникновении головной боли рекомендуется выпить одну таблетку болеутоляющего, но использовать сильнодействующие препараты или лекарства в повышенной дозировке не стоит, зачастую головная боль может пройти, если длительное время пребывать в спокойствии и снизить звуковую и визуальную нагрузку. Проще говоря, сон тоже может помочь в решении проблемы с головной болью, вызванной магнитными бурями.
«Также стоит уменьшить пребывание перед телевизором или телефоном. Отдайте предпочтение настольным играм или рукоделию», — говорит Перминов.
Как говорят ученые, во время магнитных бурь возможны проблемы с надежностью электропитания и электроприборов. Также бури могут негативно сказаться на работе спутниковой навигации, вызвать сбои в работе низкочастотной радионавигации и вызвать полярные сияния. Во время геомагнитных возмущений может произойти поломка бытовой техники и производственного оборудования. Особенно подвержены воздействию бурь устройства, связанные со спутниковыми коммуникациями.
Люди в период магнитных бурь часто испытывают головные боли, нарушения сна, слабость и изменение эмоционального состояния — жители Тюмени становятся беспокойными, раздражительными и склонными к депрессивным состояниям. С особым вниманием эти изменения замечают горожане, которые чувствительны к изменениям погоды.
Однако, когда буря проходит, люди возвращаются в комфортное состояние и вновь могут наслаждаться жизнью.