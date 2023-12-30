«В новый год с обезболом»: публикуем график магнитных бурь на январь 2024

Для тюменцев составили график магнитных бурь на январь 2024

Многие тюменцы начинают 2024 год с головной болью, но не у всех она вызвана похмельем. Во многом этому способствуют магнитные бури, которые атакуют жителей области в начале месяца. Позже они вернуться в середине января и ударят с новой силой.