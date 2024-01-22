Без связи и помощи: десятки машин с детьми застряли на зимнике в Тюменской области

Posted Сегодня, 02:30
Published Сегодня, 02:30
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«Сегодня наглухо перемело зимник Лайтамак — Тобольск, в болотах встало около десятка машин. Выехать ни вперед, ни назад не могут. Связь пропадает. Метёт сильно. В некоторых машинах маленькие дети», — сообщает Телеграм-канал «Типичный Тобольск».
Поздним вечером люди возвращались в город. Однако спокойно и без происшествий им добраться до дома не удалось. Около 12 машин собрались в кучу, по крайней мере в одной из них — семья с годовалым ребенком.
Связаться с родными люди не могли, так как связь была не везде и не у всех, а чтобы дозвониться до спасателей, ушло некоторое время. Когда это наконец удалось, технику, которую направили на помощь застрявшим автомобилистам, пришлось ждать еще около пяти часов.
Все это время люди не оставляли попыток справиться со снежной ловушкой самостоятельно.
«Лайтамакские мужчины чистят дорогу лопатой, а обещанной техники нет до сих пор, уже около пяти часов люди находятся в снежном плену», — пишут в Телеграм-канале.
Наконец, проведя на зимнике более шести часов, автомобилисты дождались тракторов. Только с помощью спецтехники людям удалось наконец сдвинуться с места и добраться до дома.
Ранее «Наш город» сообщал, что в тюменском селе в снегу застрял автобус. Его удалось достать с помощью спецтехники.