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Десятки автомобилей застряли на зимнике в Тюменской области

Без связи и помощи: десятки машин с детьми застряли на зимнике в Тюменской области

22 января 2024, 02:30
Фото: 1MI

Десятки автомобилей застряли на зимнике в Тюменской области

Метель и снегопад застали автомобилистов на зимнике Лайтамак — Тобольск. В снежном плену люди провели более шести часов.
«Сегодня наглухо перемело зимник Лайтамак — Тобольск, в болотах встало около десятка машин. Выехать ни вперед, ни назад не могут. Связь пропадает. Метёт сильно. В некоторых машинах маленькие дети», — сообщает Телеграм-канал «Типичный Тобольск».

Поздним вечером люди возвращались в город. Однако спокойно и без происшествий им добраться до дома не удалось. Около 12 машин собрались в кучу, по крайней мере в одной из них — семья с годовалым ребенком.

Связаться с родными люди не могли, так как связь была не везде и не у всех, а чтобы дозвониться до спасателей, ушло некоторое время. Когда это наконец удалось, технику, которую направили на помощь застрявшим автомобилистам, пришлось ждать еще около пяти часов.

Фото: Типичный Тобольск / Телеграм

Все это время люди не оставляли попыток справиться со снежной ловушкой самостоятельно.

«Лайтамакские мужчины чистят дорогу лопатой, а обещанной техники нет до сих пор, уже около пяти часов люди находятся в снежном плену», — пишут в Телеграм-канале.

Наконец, проведя на зимнике более шести часов, автомобилисты дождались тракторов. Только с помощью спецтехники людям удалось наконец сдвинуться с места и добраться до дома.

Ранее «Наш город» сообщал, что в тюменском селе в снегу застрял автобус. Его удалось достать с помощью спецтехники.

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#Общество#Тюменская область#Автомобилисты#Новости тюмени#Спецтехника#Автомобили#Тобольск#Аномальный снегопад#Снегопад#Зимник#Любовь Селезнева
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