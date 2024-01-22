Без связи и помощи: десятки машин с детьми застряли на зимнике в Тюменской области

Связаться с родными люди не могли, так как связь была не везде и не у всех, а чтобы дозвониться до спасателей, ушло некоторое время. Когда это наконец удалось, технику, которую направили на помощь застрявшим автомобилистам, пришлось ждать еще около пяти часов.