Жители Тюмени просят лотерейных миллиардеров поделиться с ними выигрышем

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
К новоиспеченным миллионерам обращаются самые разные тюменцы, в том числе многодетные семьи. Самая частая просьба — помочь купить жилье или погасить ипотеку, пишет 72.RU.
«Меня зовут Татьяна. Я тоже хочу попросить у миллиардеров хотя бы 300 тысяч на покупку домика. Остальные бы я попробовала взять кредит. У меня шесть лет назад умер муж, а через два месяца недоброжелатели сожгли дом. Я скитаюсь по съемным квартирам. А мне уже 60 лет, так хочется пожить в своем домике остаток жизни. Я очень надеюсь на миллиардеров, которые бы помогли мне с покупкой квартирки небольшой».
«Меня тоже зовут Светлана. У меня ипотека висит на один миллион с маленьким гаком. Я — многодетная мама. Мне реально трудно сводить концы с концами».
«Я бы хотела попросить помощи небольшой. Хотя можно обнаглеть и попросить квартиру, машину и так далее. Немного о себе: я — мама девятерых детей, мне 38 лет, а моему мужу 41 год. Живем на съемном жилье, в ожидании своей квартиры уже 13 лет в очереди. Но суть не в этом, мы не жалуемся. Перед новым годом у меня умерла младшая сестра. Хоронили мы ее на свои средства, залезли в долг небольшой. Дети на Новый год без подарков. Если это возможно, то хотели бы попросить небольшой финансовой помощи. Сколько дадите. Просто чтобы нам побыстрее вылезти из этой финансовой ямочки и жить дальше как мы привыкли».
«В Тюмени живем с 2015 года, снимаем квартиру с четырьмя детьми. Получилось так, что три мальчика на инвалидности. Супруг умер четыре года назад. И здесь сейчас просто никого нет: ни родных, ни друзей, ни знакомых. Я не работаю так, как сижу по уходу за детьми-инвалидами. И общение мое состоит только из воспитателей и докторов. Конечно, очень хочется иметь свое жилье».
«Меня зовут Светлана. Я и моя семья проживаем в городе Тюмени. Я хочу обратиться к Светлане и Юрию с большой просьбой: помогите нам, пожалуйста, погасить остаток по ипотеке».
По мнению психолога Натальи Павлюк, такая реакция на чужой приз — показывает инфантильность взрослых людей, которые надеются решить свои проблемы за чужой счет.
«Это пример треугольника Карпмана или треугольника зависимости. У него три грани, жертва, агрессор и спасатель. Это модель ненастоящих отношений, а неких игр в жизнь. Отгадайте, в какую роль „провалились“ все люди, которые просят миллиардеров о помощи? Конечно, в жертву. В этой роли заложено много пассивной агрессии. А базовые чувства — жалость к себе и зависть. Когда люди поймут, что ничего не выйдет, то перепрыгнут в роль агрессора и будут проклинать эту бедную семью. Потом кто-то вернется в жертву и будет до конца жизни вспоминать, как „им не помогли“ эти „нехорошие люди“», — цитирует издание эксперта.
Также психолог обратила внимание на то, что среди агрессоров могут встретить и люди криминального типа, которые вполне могут ради наживы пойти на преступление.
Ранее своими мечтами на что бы потратили миллиард рублей поделились подписчики «Нашего города. Стоит отметить, что не все тюменцы поверили в реальность победы Семеновых в новогодней лотерее. По мнению скептиков, они всего лишь исполнили роль, а миллиард остался у организаторов розыгрыша.