Жители Тюмени просят лотерейных миллиардеров поделиться с ними выигрышем

Ранее своими мечтами на что бы потратили миллиард рублей поделились подписчики «Нашего города. Стоит отметить, что не все тюменцы поверили в реальность победы Семеновых в новогодней лотерее. По мнению скептиков, они всего лишь исполнили роль, а миллиард остался у организаторов розыгрыша.