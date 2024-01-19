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Published Сегодня, 06:27

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Updated Сегодня, 06:29

В аэропорту Рощино задерживается рейс Тюмень — Санкт-Петербург

В тюменском аэропорту задерживается самолет до Санкт-Петербурга

19 января 2024, 06:27
Фото: 1MI

В аэропорту Рощино задерживается рейс Тюмень — Санкт-Петербург

Вылет рейса авиакомпании «Победа» задерживается на 6 часов. В справочной службе аэропорта объяснили причину задержки.

Самолет до Санкт-Петербурга должен был вылететь сегодня в 6 утра. Однако в онлайн-табло на сайте аэропорта Рощино указано, что расчетное время вылета — 12:20.

В справочной службе воздушной гавани рассказали, что задержка рейса связана с поздним прибытием самолета авиакомпании «Победа» в Тюмень.

Также задерживается еще один самолет авиакомпании. Рейс из Санкт-Петербурга в Тюмень должен был прилететь в 05:15, однако расчетное время прилета — 11:35.

Ранее «Наш город» сообщал, что рейс Ханты-Мансийск — Челябинск вынужденно сел в Тюмени. Самолет ушел на запасной аэродром из-за неисправности.

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