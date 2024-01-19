В тюменском аэропорту задерживается самолет до Санкт-Петербурга

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
Самолет до Санкт-Петербурга должен был вылететь сегодня в 6 утра. Однако в онлайн-табло на сайте аэропорта Рощино указано, что расчетное время вылета — 12:20.
В справочной службе воздушной гавани рассказали, что задержка рейса связана с поздним прибытием самолета авиакомпании «Победа» в Тюмень.
Также задерживается еще один самолет авиакомпании. Рейс из Санкт-Петербурга в Тюмень должен был прилететь в 05:15, однако расчетное время прилета — 11:35.
Ранее «Наш город» сообщал, что рейс Ханты-Мансийск — Челябинск вынужденно сел в Тюмени. Самолет ушел на запасной аэродром из-за неисправности.