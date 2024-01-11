Вылет самолета из Тюмени в Новосибирск задерживается почти на сутки

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Согласно установленному расписанию, рейс должен был вылететь 10 января в 22:55. Однако в онлайн-табло на сайте аэропорта Рощино указано, что самолет вылетит сегодня, 11 января, в 19:00.
В справочной службе аэропорта сообщили, что вылет задерживается почти на сутки из-за технической неисправности воздушного судна.
Ранее «Наш город» писал, что вылет самолета из Тюмени в Сочи задержался почти на 12 часов. В данную ситуацию пришлось вмешаться прокуратуре.