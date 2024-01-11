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Вылет рейса Тюмень — Новосибирск задерживается почти на сутки

Вылет самолета из Тюмени в Новосибирск задерживается почти на сутки

11 января 2024, 03:42
Фото: 1MI

Вылет рейса Тюмень — Новосибирск задерживается почти на сутки

Рейс авиакомпании «S7 Airlines» должен был вылететь вчера поздним вечером. В справочной службе аэропорта Рощино объяснили, с чем связана задержка отправления.

Согласно установленному расписанию, рейс должен был вылететь 10 января в 22:55. Однако в онлайн-табло на сайте аэропорта Рощино указано, что самолет вылетит сегодня, 11 января, в 19:00.

В справочной службе аэропорта сообщили, что вылет задерживается почти на сутки из-за технической неисправности воздушного судна.

Ранее «Наш город» писал, что вылет самолета из Тюмени в Сочи задержался почти на 12 часов. В данную ситуацию пришлось вмешаться прокуратуре.

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