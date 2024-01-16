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Самолет из Ханты-Мансийска в Челябинск вынужденно приземлился в Тюмени

Рейс Ханты-Мансийск — Челябинск вынужденно сел в Тюмени

16 января 2024, 08:37
Фото: 1MI

Самолет из Ханты-Мансийска в Челябинск вынужденно приземлился в Тюмени

Рейс «Utair» ушел на запасной аэродром аэропорта Рощино из-за технической неисправности. Экипаж не смог решить проблему самостоятельно.

Вынужденная посадка в Тюмени была совершена из-за неисправности системы кондиционирования воздуха. Ее не получилось запустить ни в автоматическом, ни в ручном режиме, сообщает Телеграм-канал «Aviaincident».

Уже после приземления были проведены работы по устранению причин неисправности. После этого воздушное судно было допущено к эксплуатации.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области количество авиаинцидентов выросло на 43%. Каждое такое происшествие угрожало целостности самолета или жизням пассажиров, но не закончилось происшествием.

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