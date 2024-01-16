Рейс Ханты-Мансийск — Челябинск вынужденно сел в Тюмени

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
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Вынужденная посадка в Тюмени была совершена из-за неисправности системы кондиционирования воздуха. Ее не получилось запустить ни в автоматическом, ни в ручном режиме, сообщает Телеграм-канал «Aviaincident».
Уже после приземления были проведены работы по устранению причин неисправности. После этого воздушное судно было допущено к эксплуатации.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области количество авиаинцидентов выросло на 43%. Каждое такое происшествие угрожало целостности самолета или жизням пассажиров, но не закончилось происшествием.