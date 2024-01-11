nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:07

Published Сегодня, 04:07

Modified Сегодня, 04:09

Updated Сегодня, 04:09

В Тюмени сняли с рейса мужчину, покурившего в самолете

В Тюмени буйного авиапассажира сняли с рейса за курение в самолете

11 января 2024, 04:07
Фото: 1MI

В Тюмени сняли с рейса мужчину, покурившего в самолете

В аэропорту Рощино помощь транспортных полицейских потребовалась еще до взлета самолета. Стражам порядка пришлось задержать 34-летнего безработного курганца.

В Тюменском ЛО МВД России на транспорте сообщили, что во время посадки пассажиров на рейс Тюмень — Москва мужчина ушел в туалет и покурил, из-за чего сработали датчики дыма.

Бортпроводники сделали нарушителю замечание, на что тот отреагировал агрессией и нецензурной бранью. Буйному пассажиру отказали в перелете.

Сотрудники полиции доставили мужчину в отдел и составили три административных протокола: за мелкое хулиганство, курение на борту самолета и невыполнение законных распоряжений командира судна.

Ранее «Наш город» сообщал, что вылет самолета из Тюмени в Новосибирск задерживается почти на сутки. Задержка рейса связана с неисправностью воздушного судна.

Прокуратура взяла на контроль задержку рейса из Тюмени в Сочи
Узнать подробнее
Читайте также:
Авиакомпания «Победа» возобновит рейсы из Тюмени в МосквуТюменские власти увеличат число вертолетных рейсов в труднодоступные села в 2024 годуСамолет из Тюмени не смог приземлиться в Салехарде
#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Аэропорт Рощино#Аэропорты#Самолет#Самолеты#Дебоширство#Любовь Селезнева
Подпишитесь
«Трое на одного»: врачи прогнозируют атаку на Тюмень сразу трех видов вирусов
Вчера, 08:38
«Мы в тупике»: нужны ли мигранты в Тюменской области и ждут ли их работодатели?
Вчера, 06:53
Тюменский застройщик сваливает мусор к окнам своих же сданных ЖК
Вчера, 08:46
Тюменцам назвали книги, идеально подходящие для зимних вечеров
Вчера, 10:07
В Тюмени открыта вакансия кайфоменеджера с зарплатой до 300 тыс руб
Вчера, 09:23
В Тюмени по франшизе откроют ресторан известного рэпера
Вчера, 03:01