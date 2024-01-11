В Тюмени буйного авиапассажира сняли с рейса за курение в самолете

Posted Сегодня, 04:07
Published Сегодня, 04:07
Modified Сегодня, 04:09
Updated Сегодня, 04:09
В Тюменском ЛО МВД России на транспорте сообщили, что во время посадки пассажиров на рейс Тюмень — Москва мужчина ушел в туалет и покурил, из-за чего сработали датчики дыма.
Бортпроводники сделали нарушителю замечание, на что тот отреагировал агрессией и нецензурной бранью. Буйному пассажиру отказали в перелете.
Сотрудники полиции доставили мужчину в отдел и составили три административных протокола: за мелкое хулиганство, курение на борту самолета и невыполнение законных распоряжений командира судна.
Ранее «Наш город» сообщал, что вылет самолета из Тюмени в Новосибирск задерживается почти на сутки. Задержка рейса связана с неисправностью воздушного судна.