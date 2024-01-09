Прокуратура взяла на контроль задержку рейса из Тюмени в Сочи

Самолет из Тюмени в Сочи должен был вылететь сегодня утром, но отправление перенесли почти на 12 часов. Стала известна причина, по которой тюменцам приходится ждать отправления.