Прокуратура взяла на контроль задержку рейса из Тюмени в Сочи

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
Вылет самолета авиакомпании «Икар» был запланирован на 07:25. По договору каршеринга продажей билетов занималась авиакомпания «Nordwind Airlines».
На рейс зарегистрированы 195 человек, расчетное время вылета — 18:40. До отправления всем пассажирам будут оказываться услуги, оказание которых взяла на контроль транспортная прокуратура.
Телеграм-канал «Aviaincident» также сообщает, что после разрешения взлета экипаж самолета прекратил разбег и доложил о разгерметизации двери, после чего воздушное судно было возвращено на стоянку.
Читательница «Нашего города» в свою очередь рассказывала, что всех пассажиров высадили после вынужденной отмены рейса.
Ранее «Наш город» сообщал, что самолет из Тюмени столкнулся с проблемами при посадке в Салехарде. Экипаж заявил о необходимости замены борта, после чего воздушное судно вернулось в аэропорт Рощино.