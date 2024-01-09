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Прокуратура взяла на контроль задержку рейса из Тюмени в Сочи

Прокуратура взяла на контроль задержку рейса из Тюмени в Сочи

9 января 2024, 09:13
Фото: 1MI

Прокуратура взяла на контроль задержку рейса из Тюмени в Сочи

Самолет из Тюмени в Сочи должен был вылететь сегодня утром, но отправление перенесли почти на 12 часов. Стала известна причина, по которой тюменцам приходится ждать отправления.

Вылет самолета авиакомпании «Икар» был запланирован на 07:25. По договору каршеринга продажей билетов занималась авиакомпания «Nordwind Airlines».

На рейс зарегистрированы 195 человек, расчетное время вылета — 18:40. До отправления всем пассажирам будут оказываться услуги, оказание которых взяла на контроль транспортная прокуратура.

Телеграм-канал «Aviaincident» также сообщает, что после разрешения взлета экипаж самолета прекратил разбег и доложил о разгерметизации двери, после чего воздушное судно было возвращено на стоянку.

Читательница «Нашего города» в свою очередь рассказывала, что всех пассажиров высадили после вынужденной отмены рейса.

Ранее «Наш город» сообщал, что самолет из Тюмени столкнулся с проблемами при посадке в Салехарде. Экипаж заявил о необходимости замены борта, после чего воздушное судно вернулось в аэропорт Рощино.

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