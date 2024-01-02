В самолете, летевшем в Тюмень из Санкт-Петербурга, стало плохо 17-летней девушке

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
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Updated Сегодня, 09:47
Экипаж воздушного судна доложил о больном пассажире на борту. Посадка прошла успешно. По прилете юную пассажирку в Рощино встретили медики скорой помощи.
«Наш Город» направил запрос в департамент здравоохранения Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюменской области раскупили все дешевые билеты на прямые рейсы заграницу. В продаже остались только дорогостоящие варианты.