nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:45

Published Сегодня, 09:45

Modified Сегодня, 09:47

Updated Сегодня, 09:47

В самолете, летевшем в Тюмень из Санкт-Петербурга, стало плохо подростку

В самолете, летевшем в Тюмень из Санкт-Петербурга, стало плохо 17-летней девушке

2 января 2024, 09:45
Фото: 1MI

В самолете, летевшем в Тюмень из Санкт-Петербурга, стало плохо подростку

17-летней пассажирке стало плохо во время полета из Санкт-Петербурга в Тюмень. Инцидент произошел накануне, 2 января.

Экипаж воздушного судна доложил о больном пассажире на борту. Посадка прошла успешно. По прилете юную пассажирку в Рощино встретили медики скорой помощи.

«Наш Город» направил запрос в департамент здравоохранения Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.

Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюменской области раскупили все дешевые билеты на прямые рейсы заграницу. В продаже остались только дорогостоящие варианты.

Читайте также:
Опубликован список самых востребованных специалистов в Тюменской областиС 1 января в Тюмени подорожала плата за детский сад25-летнюю тюменку, пропавшую накануне Нового года, нашли мертвой
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Заболевания#Врачи#Тюменская область#Новости тюмени#Рощино#Рощино аэропорт
Подпишитесь
«Подводим итоги!»: каким был 2023 год для жителей Тюменской области
31 декабря 2023,, 01:00
В Тюменской области за год родились шесть детей с неопределенным полом
Вчера, 04:50
С 1 января в Тюмени подорожала плата за детский сад
Сегодня, 08:58
Тюменцы назвали лучшие фильмы для просмотра на новогодних каникулах
Сегодня, 03:21
«Выдохните и начните жить»: психолог рассказал, как правильно начать 2024 год
Сегодня, 02:00
Опубликован список самых востребованных специалистов в Тюменской области
Сегодня, 09:31