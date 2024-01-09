Самолет из Тюмени в Сочи развернули после взлета

Posted Сегодня, 03:27
Published Сегодня, 03:27
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
Информация о задержке отправления подтверждается на сайте аэропорта Рощино. Согласно онлайн-табло, расчетное время вылета — 18:40. При этом, оно неоднократно переносилось.
По словам читательницы, у самолета возникла проблема с аварийной дверью, всех пассажиров высадили. «Наш город» направил запрос в авиакомпанию «Nordwind Airlines». Официальный комментарий ожидается.
Ранее «Наш город» сообщал, что из Тюмени начали летать самолеты в Махачкалу. Рейсы будут выполняться еженедельно.