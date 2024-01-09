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Published Сегодня, 03:27

Modified Сегодня, 05:28

Updated Сегодня, 05:28

Самолет из Тюмени в Сочи развернули после взлета

Самолет из Тюмени в Сочи развернули после взлета

9 января 2024, 03:27
Фото: 1MI

Самолет из Тюмени в Сочи развернули после взлета

Самолет авиакомпании «Nordwind Airlines» должен был вылететь в 07:25. О проблемах с отправлением авиарейса сообщила читательница «Нашего города».

Информация о задержке отправления подтверждается на сайте аэропорта Рощино. Согласно онлайн-табло, расчетное время вылета — 18:40. При этом, оно неоднократно переносилось.

По словам читательницы, у самолета возникла проблема с аварийной дверью, всех пассажиров высадили. «Наш город» направил запрос в авиакомпанию «Nordwind Airlines». Официальный комментарий ожидается.

Ранее «Наш город» сообщал, что из Тюмени начали летать самолеты в Махачкалу. Рейсы будут выполняться еженедельно.

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