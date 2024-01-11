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В тюменском аэропорту Рощино запустят новый диспетчерский пункт

Тюменскому аэропорту Рощино разрешили ввести новый диспетчерский пункт

11 января 2024, 08:48
Фото: 1MI

В тюменском аэропорту Рощино запустят новый диспетчерский пункт

Аэропорт получил разрешение на ввод нового КДП от Росавиации. Благодаря нему воздушная гавань сможет отправлять и принимать гораздо больше самолетов.

Управление воздушным движением из нового командно-диспетчерского пункта начнется в первом квартале 2024 года, сообщили в Телеграм-канале Росавиации.

Благодаря нему будет обеспечен полный обзор площади маневрирования аэродрома, а это, в свою очередь, позволит использовать две взлетно-посадочные полосы одновременно.

Также к моменту ввода диспетчерского пункта завершено строительство двух радиомаячных систем, которые помогают самолетам заходить на посадку.

Ранее «Наш город» сообщал, что с начала февраля авиакомпания «Победа» возобновит рейсы из Тюмени в Москву. Вылеты будут совершаться три раза в неделю.

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