Тюменскому аэропорту Рощино разрешили ввести новый диспетчерский пункт

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
Modified Сегодня, 08:50
Updated Сегодня, 08:50
Управление воздушным движением из нового командно-диспетчерского пункта начнется в первом квартале 2024 года, сообщили в Телеграм-канале Росавиации.
Благодаря нему будет обеспечен полный обзор площади маневрирования аэродрома, а это, в свою очередь, позволит использовать две взлетно-посадочные полосы одновременно.
Также к моменту ввода диспетчерского пункта завершено строительство двух радиомаячных систем, которые помогают самолетам заходить на посадку.
Ранее «Наш город» сообщал, что с начала февраля авиакомпания «Победа» возобновит рейсы из Тюмени в Москву. Вылеты будут совершаться три раза в неделю.