Арбитражи апреля: суд с «Вконтакте», хитрые закупки администрации и бизнес-должники

Posted Сегодня, 07:00
Published Сегодня, 07:00
Modified Сегодня, 07:02
Updated Сегодня, 07:02
В Арбитражном суде региона рассматривается иск ООО «Вконтакте» представители социальной сети хотят оспорить решение о нарушении платформой закона о рекламе. Ранее рекламу в социальной сети признали ненадлежащей, вопросы возникли к публикации с заголовком «Меридиан полезные метры. Юг ЖК. Готовьтесь к новоселью». Антимонопольщики отметили, что реклама финансовой услуги не соответствует требованиям ФЗ «О рекламе». Надзорный орган установил, что в рекламе отсутствует наименование юридического лица, оказывающего финансовые услуги, а также часть существенной информации о рекламируемом товаре, более того, реклама содержит несоответствующие действительности сведения.
Почему за эту публикацию пришлось отвечать «Вконтакте»? Антимонопольщики сочли социальную сеть распространителем материала, предоставившим свою платформу для публикации. Однако, при таких условиях, платформа должна также контролировать содержание рекламы и законность ее размещения. Именно поэтому к ответственности по вопросу привлекли представителей социальной сети.
С итогом рассмотрения дела «Вконтакте» не согласны, а потому они подали в тюменский суд заявление об отмене решения. Представителей соцсети не устроило, что их платформу признали рекламораспространителем.
«Общество заявление считает некорректными, в связи с чем обратилось в суд с требованиями признать недействительным и отменить решение Управления», — указано в материалах дела.
Также в суде рассматривается дело против Администрации Аромашевского района. У прокуроров возникли вопросы к проведению госзакупок — от поставщика требуют вернуть деньги, выплаченные из бюджета.
Дело касается контракта администрации района с ООО «ЗапСибАвто» на 4,3 миллиона рублей, касающегося перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам.
Однако транспортная компания получила контракт «по-серому» — без проведения торгов. Такой формат нарушает законодательство и лишает других поставщиков права предложить свои услуги.
«Предметы контрактов тождественны (перевозка пассажиров и багажа), сторонами являются одни и те же лица, имеющие обоюдный интерес, соответственно образуют единую сделку, искусственно раздробленную и оформленную девятью муниципальными контрактами», — указано в материалах дела.
А потому прокурор, выступая в защиту публичных интересов, обратился в суд и требует признать заключенный контракт ничтожным и недействительным. Если требования заявителя будут удовлетворены, то компании «ЗапСибАвто» придется вернуть полученные средства в бюджет, после чего закупка работ должна будет пройти по установленным законом канонам.
Известно, что компанией руководит Хаким Муратов. Чистая прибыль компании за 2023 год упала на 61% и составила 14 миллионов рублей. Только в 2024 году организация 4 раза выступала ответчиком в суде, дела касались преимущественно неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств.
ФНС Тюменской области частый гость Арбитражного суда региона. Ведомство сообщило о том, что с их стороны были поданы иски на 115 компаний, которые задолжали налоговой. В сумме налоговый долг компаний составил более 37 миллиардов рублей. Отмечается, что больше всего компаний, которые не выполняют свои налоговые обязательства, связаны со строительной отраслью, их касается 26,5% исков от ФНС.
Не так значительно отстали и обрабатывающие производства, 15,7% исков налоговиков принадлежит компаниям, реализующимся в этой сфере. 6,9% исков касаются предприятий, связанных с транспортом и хранением, а 6,1% затрагивают компании по оптовой и розничной торговле.
В итоге рассмотрения заявлений от налоговиков, было возбуждено 48 дел, такой показатель во многом связан с тем, что 67 компаний, узнав о поданном иске, погасили все свои долги, чтобы избежать разбирательства и снять с себя обвинения.