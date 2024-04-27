Арбитражи апреля: суд с «Вконтакте», хитрые закупки администрации и бизнес-должники

ФНС Тюменской области частый гость Арбитражного суда региона. Ведомство сообщило о том, что с их стороны были поданы иски на 115 компаний, которые задолжали налоговой. В сумме налоговый долг компаний составил более 37 миллиардов рублей. Отмечается, что больше всего компаний, которые не выполняют свои налоговые обязательства, связаны со строительной отраслью, их касается 26,5% исков от ФНС.