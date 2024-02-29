Арбитражи февраля: 46 миллионов нефтяникам, запрет такси и лекарство от рака

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
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Updated Сегодня, 06:19
В Арбитражный суд Тюменской области обратился Росприроднадзор с заявлением к акционерному обществу «Транснефть-Сибирь» о возмещении вреда, причиненного почве в размере 46,5 миллиона рублей.
Как оказалось, в ходе внеплановой проверки, защитники природы выявили факт загрязнения почвенного покрова земельного участка, расположенного в лесном массиве, произошедшего вследствие несанкционированной врезки в магистральный нефтепровод, эксплуатируемый компанией «Транснефть-Сибирь».
«По результатам лабораторных исследований установлено наличие превышения концентрации в почве земельного участка площадью 2712,0 кв.м загрязняющих веществ в виде нефтепродуктов в 65 раз, при этом работы по ликвидации последствий антропогенной деятельности не проводились и ущерб, причиненный почве, в добровольном порядке не возмещен», — указано в материалах дела.
Учитывая тяжкий вред, который нефтяные углеводороды наносят почве, Росприродназдор требовал взыскать с нефтяников 46 567 535,04 рублей. Арбитражный суд дело в производство взял, однако первые заседания пройдут только весной. В случае, если вина компании «Транснефть-Сибирь» будет доказана, они будут вынуждены выплатить указанную сумму.
Тюменская область стала единственным регионом России, в котором сервису такси «Максим» отказали в регистрации. Известно, что отказ был мотивирован тем, что компания не является правообладателем сайтов taximaxim.ru и taxipoehali.ru.
Сейчас компания «Максим-Тюмень» планирует оспорить отказ в судебном порядке для чего ее представители обратились в Арбитражный суд Тюменской области. Ответчиком по делу указано Главное управление строительства Тюменской области.
Начальник ГУС Тюменской области Павел Перевалов уже ответил на направленное в суд заявление.
«„ООО „Максим-Тюмень“ обратилось в ГУС Тюменской области с заявлениями о предоставлении права на осуществление деятельности службы заказа легкового такси в Тюменской области, по результатам рассмотрения которых приняты решения об отказе в их удовлетворении по основанию, предусмотренному частью 5 статьи 15 Федерального закона», — сообщил Перевалов.
Конкретная причина отказа не уточняется, но в новом законе, который упомянул Перевалов, есть два пункта, по которым ведомство могло отказать: предоставленные заявителем недостоверные сведения или подача заявления раньше срока после решения суда об аннулировании права на работу сервиса. Компания планирует обжаловать решение об отказе через суд.
Компания Agouron Pharmaceuticals, являющаяся «дочкой» американского концерна Pfizer, потребовала приостановить исполнение контракта на поставку препарата «Акситиниб», заключенного между региональным департаментом здравоохранения и ООО «Медицинские средства защиты». Так как территориально ответчик находится в Тюменской области, рассматривать дело пришлось в нашем арбитражном суде.
При том американская компания также требовала запретить «Медицинским средствам защиты» вовсе продавать лекарство в России и арестовать оставшиеся единицы препарата. Причиной судебных разбирательств стал тот факт, что «Акситиниб» — аналог, а патент на оригинал — препарат «Инлита», принадлежит Agouron Pharmaceuticals, понесшей убытки из-за продажи аналогов. Стоит отметить, что препарат «Акситиниб», используют для лечения рака почек.
Но и это еще не все — в будущем компания планирует подать иск о защите прав на изобретение. А значит, если сейчас не приостановить закупку и дать региональному депздраву приобрести лекарство, даже в случае победы в суде Agouron Pharmaceuticals все равно понесет потери, которые нельзя будет возместить.
После рассмотрения дела, суд принял решение иск американской компании не удовлетворять так как Agouron Pharmaceuticals не смогла привести достаточных доводов в свою пользу.