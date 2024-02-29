Арбитражи февраля: 46 миллионов нефтяникам, запрет такси и лекарство от рака

Но и это еще не все — в будущем компания планирует подать иск о защите прав на изобретение. А значит, если сейчас не приостановить закупку и дать региональному депздраву приобрести лекарство, даже в случае победы в суде Agouron Pharmaceuticals все равно понесет потери, которые нельзя будет возместить.