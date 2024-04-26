Компания, сорвавшая стройку обхода Тюмени, получила новый иск в ХМАО

В эту сумму входят несколько неустоек. Штраф более 9,6 млн рублей за просрочку сдачи работ по реконструкции автодороги «обход Тюмени» (от улицы Ямской до Мельникайте). Напомним, контракт был заключен в январе 2023 года на сумму более 247,9 млн рублей. Сроком исполнения был декабрь 2023 года. На сегодня стоимость исполненных поставщиком обязательств составляет лишь 160,6 млн рублей. Новая дата сдачи работ — декабрь 2024 года.