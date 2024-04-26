Компания, сорвавшая стройку обхода Тюмени, получила новый иск в ХМАО

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
Согласно данным арбитража ХМАО, иск направило Управление автомобильных дорог Тюменской области с требованием взыскать со строителей чуть больше 10,8 млн рублей.
В эту сумму входят несколько неустоек. Штраф более 9,6 млн рублей за просрочку сдачи работ по реконструкции автодороги «обход Тюмени» (от улицы Ямской до Мельникайте). Напомним, контракт был заключен в январе 2023 года на сумму более 247,9 млн рублей. Сроком исполнения был декабрь 2023 года. На сегодня стоимость исполненных поставщиком обязательств составляет лишь 160,6 млн рублей. Новая дата сдачи работ — декабрь 2024 года.
Также штраф в размере 167 тысяч рублей за реконструкцию моста через реку Чакча на автомобильной дороге Ялуторовск-Ярково. Цена контракта составляет более 199 млн рублей. Работы на объекте исполнены на 172,4 млн рублей. Сдать объект должны были в ноябре 2023 года, но перенесли на конец этого года.
Также неустойки с размере 360 тысяч рублей компания заплатить за срывы сроков по двум контрактам: реконструкциям мостов через канал на автомобильной дороге Шадринск-Ялуторовск и через ручей на автомобильной дороге Ильинка-Афонькино-Усово-Сладково.
«Исковое заявление принято к производству. Предварительное судебное заседание назначено на 1 июля», — говорится в материалах суда.
Напомним, компания АО «Мостострой-11», где совладельцем является экс-депутат Тюменской облдумы Николай Руссу, по итогам 2023 года выручила более 65,9 млрд рублей, чистая прибыль составила 4,7 млрд рублей.