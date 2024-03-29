Арбитражи марта: страусиная победа, яйца с антибиотиками и премия самому себе

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Россельхознадзор упорно берется за необходимость обязать страусиную ферму «Тюменский страус» в селе Чикча получить лицензию зоопарка. Однако хозяйка страусиной фермы Наталья Демченко уже ни раз объясняла, что она владеет сельхозпредприятием, занимающимся сельским туризмом, а значит и лицензия зоопарка не нужна. На ферме живут страусы, енотовидные собаки, лисы, пони, лошади, кролики и другие животные.
«Согласно закону о сельском туризме, у нас в хозяйстве имеются только сельскохозяйственные животные и нет зоопарковых животных, подлежащих лицензии», — объясняла Демченко.
Решать возникший спор пришлось через суд. Тогда за ферму вступился уполномоченный по защите прав предпринимателей Павел Меньщиков, он сразу заявил, что бизнес Демченко не имеет отношения к предъявленному обвинению. К тому же в распоряжении фермы имелось письмо Минсельхоза, подтверждающее доводы хозяйки.
В Арбитражном суде Тюменской области поддержали фермера и отказали Россельхознадзору в выдвигаемом требовании. Однако на этом надзиратели не остановились, они обратились в суд Омка, чтобы оспорить постановление тюменского суда. Однако и тут ведомство потерпело неудачу и получило отказ.
Сейчас на ферме продолжают жить спокойно и проводить экскурсии. Однако неизвестно, будет ли Россельхознадзор еще раз пытаться призвать чикчинскую ферму к оформлению лицензии зоопарка. Ведь попытки предпринимаются еще с 2021 года, но пока стабильно остаются безуспешными.
Стоит отметить, что дела у фермы и предпринимательницы идут неважно, ранее Демченко владела ООО «Сантехторг», которая ныне недействительна. А в прошлом году женщина заложила автомобиль в костромском банке.
Россельхознадзор в этом месяце был особенно активен. А потому во втором деле они также выступают в роли истца. Однако на этот раз проблема была куда серьезнее, она касалась изготовления пищевой продукции небезопасной для жизни или здоровья граждан.
Поставщиком такой продукции был АО «ПРОДО Тюменский бройлер». Как оказалось, надзиратели выявили факт изготовления и выпуск в обращение куриных яиц 2 категории в количестве 1800 штук. Однако лабораторные исследования показали, что в этой партии содержатся антибиотики — сульфадиазин (22,3 мкг/4г) и триметоприм (1,3 мкг/кг), наличие которых в недопустимо, так как эти вещества несут угрозу жизни и здоровья потребителей.
В суде факт оборота опасной продукции был доказан и в отношении акционерного общества составили протокол об административном правонарушении по части 3 статьи 14.43 КоАП РФ, теперь «Бройлеру» грозит штраф от 700 тысяч рублей до 1 миллиона с конфискацией предметов административного правонарушения либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией предметов административного правонарушения.
Еще одно дело касается Тобольского молочного завода, однако в этом случае претензии к качеству продукции или лицензии не было. Вопросы вызвал ряд премий, которые руководитель компании выписывал себе ежемесячно. Обоснованность выделения таких крупных средств за рабочие заслуги и стала причиной судебного разбирательства.
Доказать законность получения премий руководителю не удалось. А потому Арбитражный суд Западно-Сибирского округа принял решение взыскать с генерального директора предприятия в пользу акционерного общества 1 000 000 рублей убытков, причиненных начальником.
При том, стоит отметить, что суд признал, что директор необоснованно начислял себе премии и выплаты, причинив убытки на сумму более 2,5 млн рублей. А потому также было решено взыскать с него еще 350 000 рублей в связи с административным штрафом, наложенным постановлением Банка России.