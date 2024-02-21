«Суд над покойником»: адвокат рассказал о расследовании дела жестоко убитой тоболячки

Мать двоих детей Светлана Яцковская была яркой и запоминающейся личностью в Тобольске. Предполагается, что ее убил некий Олег, с которым она была в романтических отношениях. В день убийства Яцковская пригласила мужчину в свой офис, женщина заподозрила, что возлюбленный сошелся с бывшей женой, а тот, в свою очередь, посчитал, что Светлана завела новый роман. В мужчине взыграла ревность и он схватился за нож. Но позже и его тело нашли в собственной квартире бездыханным.