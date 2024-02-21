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Published Сегодня, 09:34

Modified Сегодня, 09:36

Updated Сегодня, 09:36

Тюменский адвокат рассказал о расследовании дела жестоко убитой тоболячки

«Суд над покойником»: адвокат рассказал о расследовании дела жестоко убитой тоболячки

21 февраля 2024, 09:34
Фото: 1MI

Тюменский адвокат рассказал о расследовании дела жестоко убитой тоболячки

Смерть 39-летней жительницы Тобольска Светланы Яцковской потрясла всю Россию, ее зарезали в офисе собственной компании. правоохранители допускают, что нападавший мог свести счеты с жизнь. Как в таком случае будет проходить суд и следствие рассказал тюменский адвокат Павел Руснаков.
Сюжет
Суд

Мать двоих детей Светлана Яцковская была яркой и запоминающейся личностью в Тобольске. Предполагается, что ее убил некий Олег, с которым она была в романтических отношениях. В день убийства Яцковская пригласила мужчину в свой офис, женщина заподозрила, что возлюбленный сошелся с бывшей женой, а тот, в свою очередь, посчитал, что Светлана завела новый роман. В мужчине взыграла ревность и он схватился за нож. Но позже и его тело нашли в собственной квартире бездыханным.

«У нас покойников не судят. В таком случае проводится расследование, так как необходимо доказать причастность лица к преступлению. Если расследование подтвердит, что этот человек и есть убийца, то уголовное производство в отношении него должно быть прекращено в связи со смертью», — объясняет адвокат.

Получить компенсации и пожать гражданский иск родственники Светланы не могут, так как отвечать на иск некому, а родственники виновного не должны нести ответственности за его преступление.

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