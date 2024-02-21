«Суд над покойником»: адвокат рассказал о расследовании дела жестоко убитой тоболячки

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
Мать двоих детей Светлана Яцковская была яркой и запоминающейся личностью в Тобольске. Предполагается, что ее убил некий Олег, с которым она была в романтических отношениях. В день убийства Яцковская пригласила мужчину в свой офис, женщина заподозрила, что возлюбленный сошелся с бывшей женой, а тот, в свою очередь, посчитал, что Светлана завела новый роман. В мужчине взыграла ревность и он схватился за нож. Но позже и его тело нашли в собственной квартире бездыханным.
«У нас покойников не судят. В таком случае проводится расследование, так как необходимо доказать причастность лица к преступлению. Если расследование подтвердит, что этот человек и есть убийца, то уголовное производство в отношении него должно быть прекращено в связи со смертью», — объясняет адвокат.
Получить компенсации и пожать гражданский иск родственники Светланы не могут, так как отвечать на иск некому, а родственники виновного не должны нести ответственности за его преступление.
Ранее «Наш город» сообщал о том, как жительница Тюмени Екатерина Козина за один год кардинально изменилась — девушка похоронила маленького сына, родила дочь с серьезным заболеванием, получила группу инвалидности и лишилась бизнеса.