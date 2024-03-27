Отказ от гуманизма: адвокат рассказал об условиях возвращения смертной казни

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
В нашем телеграм-канале мы провели опрос, чтобы узнать, как тюменцы относятся к идее снятия моратория на смертную казнь. 57% опрошенных выступили «за» эту идею, однако лишь 24% сочли возможным снять мораторий без иных изменений, 33% отметили, что для этого необходимо реформировать судебную систему в России. Только 24% выступили против смертной казни при любых обстоятельствах.
В число противников такого наказания входит и тюменский адвокат Павел Руснаков, он на практике знает, что судебная система несовершенна и ошибки случаются.
«Я всегда был против смертной казни, потому что у нас имеют место судебные ошибки и, если человека приговаривают к смертной казни и проводят приговор в исполнение, то уже ничего изменить нельзя. А так, еще остаются варианты и обжалования или нового поворота в старом деле. Есть у нас такое понятие, как возобновление уголовного дела по вновь открывшимся обстоятельствам. А после казни уже все, это уже непоправимо», — говорит адвокат.
К тому же стоит учитывать что в истории были прецеденты, когда после смертной казни обвиняемый был оправдан, однако приговор уже был приведен в исполнение. При том адвокат искренне понимает, откуда у тюменцев возникает желание вернуть смертную казнь.
Рассуждая о снятии моратория на смертную казнь, Руснаков вспоминает слова председателя Конституционного суда России Валерия Зорькина, который отмечал, что возвращение смертной казни в России невозможно.
«Зорькин указывал, что для этого необходимо менять Конституцию Российской Федерации. Поэтому снимать мораторий и приговаривать к смертной казни у нас не будут, как минимум, до тех пор, пока не изменят конституцию», — уверен адвокат.
К тому же нынешнее активное обсуждение идеи возвращения смертной казни связаны с произошедшим в Москве террористическим актом. Павел Руснаков отмечает, что по вменяемой террористам статье смертная казнь не предусмотрена вовсе. Хотя в Уголовном кодексе есть несколько статей, в санкциях которых такое наказание фигурирует, например, часть 2 статьи 105 УК РФ — «Убийство», в которой указано: «наказывается лишением свободы на срок от восьми до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью».
«К тому же уголовный закон обратной силы не имеет. На момент совершения преступления не был снят мораторий на смертную казнь по той же 105-й статье, а по вменяемой такого наказания не предусмотрено. Поэтому таким образом наказать террористов не удастся», — говорит адвокат.
Павел Руснаков также провел краткий исторический экскурс и рассказал, что мораторий на смертную казнь был введен в 1997 году. Тогда Россия намеревалась вступить в совет Европы, а для этого требовался запрет смертной казни в стране.
«Именно поэтому в апреле 1997 года у нас и был введен мораторий на смертную казнь, благодаря этому решению Россия вошла в состав Европы из которого 2 года назад, кстати, вышла», — рассказывает адвокат.
Председатель Конституционного суда РФ также отмечал, что по вопросу смертной казни в России существуют два решения КС — от 1999 и 2009 годов. В последнем постановлении сказано, что в России сложился «конституционно-правовой режим, в рамках которого граждане РФ получили право не быть приговоренными к смертной казни».
Зорькин пояснил, что сейчас руководствоваться необходимо этими решениями, а не только указывать на то, что Россия перестала быть стороной Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ), выйдя из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Председатель указал, что говоря о смертной казни, надо помнить о принципе гуманизма.
«Я лично не считаю возможным, чтобы государство отнимало жизнь у людей даже за особо тяжкие преступления. Пожизненное лишения свободы, мне кажется, оно намного хуже смертной казни. Уж если там кто-то хочет наказать преступника максимально жестоко, это то, что нужно. Человек всю жизнь сидит в тюрьме, в наручниках, передвигается по команде», — говорит Руснаков.
Отметим, что снятие моратория на смертную казнь радикально изменит судебную систему России и, как полагают многие политики и лидеры мнений, изменение это будет неблагоприятным.