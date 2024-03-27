Отказ от гуманизма: адвокат рассказал об условиях возвращения смертной казни

К тому же нынешнее активное обсуждение идеи возвращения смертной казни связаны с произошедшим в Москве террористическим актом. Павел Руснаков отмечает, что по вменяемой террористам статье смертная казнь не предусмотрена вовсе. Хотя в Уголовном кодексе есть несколько статей, в санкциях которых такое наказание фигурирует, например, часть 2 статьи 105 УК РФ — «Убийство», в которой указано: «наказывается лишением свободы на срок от восьми до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью».