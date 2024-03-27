Северные привилегии для каждого: риелтор рассказал, где выгодно купить квартиру

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
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Updated Сегодня, 09:50
Не секрет, что заплаты на севере Тюменской области и других северных регионах ощутимо выше тюменских. А потому для северян покупка квартиры в Тюмени не так сильно бьет по карману и считается достаточно выгодной.
«На севере квартиры значительно дороже, цены за квадратный метр, в среднем, составляет около 130 тысяч рублей. У нас же стоимость может составлять 120-110 тысяч за квадрат. При том рентабельность намного выше. Тюмень — это один из ключевых межрегиональных центров. А потому чуть ли не половину спроса на жилье в городе составляют северяне», — объясняет риелтор Андрей Белоусов.
Аналогичным по выгоде для жителей севера являются Самара и Екатеринбург, эти города тоде относят к межрегиональным центрам и покупка квартиры под сдачу в них считается особенно выгодной. Доходность может составлять до 8%.
Вместе с тем активным спросом пользуются и коммерческие помещения. Северянам намного выгоднее нанять риелтора в Тюмени и купить объект здесь, нежели выбрать вариант в родном городе и заниматься арендой самостоятельно.
Зачастую плата за аренду полностью закрывает ипотечный платеж, если покупатель выбирает такой вариант покупки. В некоторых случаях прибыль можно получать уж.е с первых месяцев аренды.
Однако не стоит думать, что такие выгодные варианты доступны лишь получателям северных зарплат с соответствующими надбавками. Тюменцы со своим уровнем зарплат вполне могут рассмотреть покупку недвижимости в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Челябинске или Самаре.
«Взять тот же Ростов, город входит в топ-5 самых комфортных городов России. Здесь цена за квадрат на вторичке составляет около 106 тысяч рублей. Спрос на аренду стабильный, а цены растут совсем не так стремительно, как в Тюмени. А потому это хороший вариант для тех, кто воспринимает недвижимость, как и инвестицию», — объясняет риелтор.
Рассмотреть также стоит и Воронеж, Омск, Пермь и Волгоград, доходность которых, в среднем, составляет около 6%. Выгодными могут оказаться и туристические города России, однако Сочи из этого списка стоит исключить сразу. Присмотреться риелтор Белоусов советует к городам Калининградской области, это Калининград, Зеленоградск и Светлогорск.
«Цена за квадрат здесь составляет около 90 тысяч для новостроек. За квартиру на побережье просят где-то 100 тысяч за квадратный метр. Но стоит учитывать, что доход на этих территориях не будет таким стабильным. Обычно активный спрос отмечается в сезон отпусков, зимой рентабельность этих квартир снижается», — говорит специалист.
В целом стоит регулярно мониторить рынок недвижимости в стране и оценивать предложения застройщиков и тенденции вторичного рынка. Периодически продавцы выдвигают крайне выгодные предложения, благодаря чему покупка быстро окупается и собственник получает стабильный пассивный доход.
Бесспорными плюсами такого вложения риелтор Белоусов считает возможность сэкономить на покупке жилья, которая, с большей вероятностью, с годами будет только расти в цене.
«Недвижимость нежно научиться воспринимать, как актив. Такой способ может вам не только сберечь деньги на фоне инфляции, но и увеличить имеющуюся сумму», — объясняет специалист.
Вместе с тем заниматься оформлением документом самостоятельно не придется, для этого можно нанять частного риелтора, который будет вам отправлять готовые бумаги для подписания.
Но есть и подводные камни. Среди них меньшая осведомленность о ситуации с недвижимостью и риск попасться на нерадивых арендаторов, которые откажется платить за жилье и решать вопрос придется в судебном порядке. К тому же специалисту, который будет работать в городе, где куплена недвижимость придется платить солидную сумму. А лицо это должно быть доверенным, так как оно получит доступ к распоряжению вашей недвижимость.