Северные привилегии для каждого: риелтор рассказал, где выгодно купить квартиру

Но есть и подводные камни. Среди них меньшая осведомленность о ситуации с недвижимостью и риск попасться на нерадивых арендаторов, которые откажется платить за жилье и решать вопрос придется в судебном порядке. К тому же специалисту, который будет работать в городе, где куплена недвижимость придется платить солидную сумму. А лицо это должно быть доверенным, так как оно получит доступ к распоряжению вашей недвижимость.