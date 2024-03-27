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В Тюмени упал спрос на многокомнатные квартиры

Спрос на многокомнатные квартиры упал в Тюмени

27 марта 2024, 04:45
Фото: 1MI

В Тюмени упал спрос на многокомнатные квартиры

Жители Тюмени стали чаще интересоваться однокомнатными и двухкомнатными квартирами. Эксперты считают, что в этом году ситуация может измениться.

В Тюмени упал спрос на многокомнатные квартиры. Об этом представители сферы недвижимости рассказали РБК Тюмень.

Аналитики «Этажей» отметили, что в середине 2022 года доля покупок трехкомнатных квартир составляла 13,31%, многокомнатных — 0,8%. К началу 2024 года ситуация изменилась: на трехкомнатные пришлись 9,6%, а на многокомнатные — 0,3%.

Доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Ольга Борисова считает, что в этом году ситуация изменится.

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«В 2024 году за счет программ поддержки семьи, которые должны быть запущены с июля, на рынке появится льготная ипотека для приобретения многокомнатных квартир. Так что к зиме можем увидеть коррекцию рынка. Стоимость квадратного метра у квартир данной категории может увеличится на 2-4% за счет роста спроса», — отметила эксперт.

Также отмечено, что в Тюмени на 70% вырос спрос на услуги по строительству. Тюменцы стали чаще покупать участки, строить дома под ключ и обращаться к ремонтным бригадам.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области в марте обрушилась стоимость комнат. На вторичном рынке жилья цены на них упали на 10%.

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