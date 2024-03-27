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Posted Сегодня, 03:13

Published Сегодня, 03:13

Modified Сегодня, 03:15

Updated Сегодня, 03:15

Комнаты резко подешевели в Тюменской области

Стоимость комнат обрушилась в Тюменской области

27 марта 2024, 03:13
Фото: Изображение Midjourney

Комнаты резко подешевели в Тюменской области

Снижение цен затронуло вторичный рынок жилья. Его удалось заметить только в конце марта — с начала года цены только росли.

Впервые с начала года в Тюменской области замечено снижение цен на комнаты на вторичном рынке жилья. В марте их стоимость упала примерно на 10%, сообщили аналитики Restate.

Средняя стоимость комнат в Тюменской области в марте составила 1.68 миллиона рублей. В феврале же они стоили в среднем 1.85 миллиона — рост цен наблюдался до марта.

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На данный момент комнату в Тюмени можно купить в среднем за 1.58 миллиона. Заметнее всего цены снизились в Тобольске — почти на 22%. Сейчас там средняя стоимость комнат составляет 496 тысяч рублей.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области аренда студий подорожала на 40%. Это связано с растущим спросом и сокращением предложения на рынке арендного жилья.

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