Стоимость комнат обрушилась в Тюменской области

Posted Сегодня, 03:13
Published Сегодня, 03:13
Modified Сегодня, 03:15
Updated Сегодня, 03:15
Впервые с начала года в Тюменской области замечено снижение цен на комнаты на вторичном рынке жилья. В марте их стоимость упала примерно на 10%, сообщили аналитики Restate.
Средняя стоимость комнат в Тюменской области в марте составила 1.68 миллиона рублей. В феврале же они стоили в среднем 1.85 миллиона — рост цен наблюдался до марта.
На данный момент комнату в Тюмени можно купить в среднем за 1.58 миллиона. Заметнее всего цены снизились в Тобольске — почти на 22%. Сейчас там средняя стоимость комнат составляет 496 тысяч рублей.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области аренда студий подорожала на 40%. Это связано с растущим спросом и сокращением предложения на рынке арендного жилья.