Малыш родился в машине скорой помощи в Тюменской области

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
На вызов выехала бригада скорой помощи Упоровского филиала ОБ №12 в составе фельдшеров Ирины Червинской и Ольги Берсеневой, а также водителя Олега Горшкова. Женщину на 37-й неделе беременности переместили на носилки и в срочном порядке перенесли в машину скорой помощи.
Роды начались уже в пути и проходили стремительно. Ребенок появился на свет уже через 10 минут. По пути медики контролировали состояние женщины и малыша, обоих доставили в акушерское отделение ОБ №12. Сейчас мама и ребенок выписаны домой.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области назвали самые редкие имена детей, рожденных этой зимой. В число самых редких имен вошли Лучезар, Милош, Вирсавия и Октавия.