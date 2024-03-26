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В Тюменской области малыш родился в машине скорой помощи

Малыш родился в машине скорой помощи в Тюменской области

26 марта 2024, 05:25
Фото: 1MI

В Тюменской области малыш родился в машине скорой помощи

Молодая женщина вызвала скорую поздней ночью из-за боли в нижней части живота. После осмотра медики поняли, что требуется срочная транспортировка в больницу.

На вызов выехала бригада скорой помощи Упоровского филиала ОБ №12 в составе фельдшеров Ирины Червинской и Ольги Берсеневой, а также водителя Олега Горшкова. Женщину на 37-й неделе беременности переместили на носилки и в срочном порядке перенесли в машину скорой помощи.

Роды начались уже в пути и проходили стремительно. Ребенок появился на свет уже через 10 минут. По пути медики контролировали состояние женщины и малыша, обоих доставили в акушерское отделение ОБ №12. Сейчас мама и ребенок выписаны домой.

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