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Posted Сегодня, 04:23

Published Сегодня, 04:23

Modified Сегодня, 04:27

Updated Сегодня, 04:27

Здание бывшего училища в Тюменской области сдадут по рублю за квадратный метр

Здание бывшего училища в Тюменской области сдадут в аренду по рублю за «квадрат»

26 марта 2024, 04:23
Фото: Департамент имущественных отношений Тюменской области

Здание бывшего училища в Тюменской области сдадут по рублю за квадратный метр

Здание расположено в селе Сладково. Чтобы воспользоваться возможностью аренды, арендатор должен будет выполнить одно условие.

В Тюменской области начался прием заявок для участия в аукционе по аренде здания бывшего профессионального училища. Об этом сообщили в департаменте имущественных отношений региона.

К зданию прилагается участок площадью 11.3 тысячи квадратных метра. Договор на аренду можно будет заключить на 49 лет, стоимость — рубль за квадратный метр. Однако чтобы заключить договор на таких условиях, арендатор должен будет выполнить одно условие — провести капитальный ремонт объекта за свой счет.

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При этом, если арендатор является представителем малого или среднего предпринимательства, он может выкупить объект через пять лет аренды с рассрочкой оплаты до восьми лет. Заявки будут приниматься до 22 апреля.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени продали здание бывшей детской больницы за 140.7 миллиона рублей. Трехэтажное здание было построено в 1950-х годах.

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