Здание бывшего училища в Тюменской области сдадут в аренду по рублю за «квадрат»

Posted Сегодня, 04:23
Published Сегодня, 04:23
Modified Сегодня, 04:27
Updated Сегодня, 04:27
В Тюменской области начался прием заявок для участия в аукционе по аренде здания бывшего профессионального училища. Об этом сообщили в департаменте имущественных отношений региона.
К зданию прилагается участок площадью 11.3 тысячи квадратных метра. Договор на аренду можно будет заключить на 49 лет, стоимость — рубль за квадратный метр. Однако чтобы заключить договор на таких условиях, арендатор должен будет выполнить одно условие — провести капитальный ремонт объекта за свой счет.
При этом, если арендатор является представителем малого или среднего предпринимательства, он может выкупить объект через пять лет аренды с рассрочкой оплаты до восьми лет. Заявки будут приниматься до 22 апреля.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени продали здание бывшей детской больницы за 140.7 миллиона рублей. Трехэтажное здание было построено в 1950-х годах.