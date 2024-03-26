Новый крытый каток в Тюмени построят до конца лета

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Published Сегодня, 02:44
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Новый крытый каток на Народной построят до августа 2024 года. Об этом начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов сообщил РБК Тюмень.
На данный момент проводятся внутренние инженерные работы и монтаж инженерных систем, обработка металлоконструкций огнезащитой и подготовка к монтажу системы. Проектная документация разрабатывалась с учетом данных о строительстве катка в Винзилях.
В одноэтажном здании будут располагаться арена на 100 мест, ледовое поле площадью 1.6 тысячи квадратных метров, административные помещения, радиоузел, шесть раздевалок, пункт проката инвентаря и буфет. Сколько конкретно средств потрачено на строительство — не уточняется, но в октябре 2022 года, когда власти занимались поиском подрядчика, речь шла о 432.4 миллиона рублей.
Ранее «Наш город» сообщал, что на выкуп участков для реконструкции улицы Запольной тюменские власти выделили 71.6 миллиона рублей. Проезжую часть на этой улице хотят расширить до шести полос.