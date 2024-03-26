Новый крытый каток в Тюмени построят до конца лета

В одноэтажном здании будут располагаться арена на 100 мест, ледовое поле площадью 1.6 тысячи квадратных метров, административные помещения, радиоузел, шесть раздевалок, пункт проката инвентаря и буфет. Сколько конкретно средств потрачено на строительство — не уточняется, но в октябре 2022 года, когда власти занимались поиском подрядчика, речь шла о 432.4 миллиона рублей.