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В Тюмени до конца лета построят новый каток

Новый крытый каток в Тюмени построят до конца лета

26 марта 2024, 02:44
Фото: 1MI

В Тюмени до конца лета построят новый каток

Площадь крытого катка составит более четырех тысяч квадратных метров. Здание будет одноэтажным.

Новый крытый каток на Народной построят до августа 2024 года. Об этом начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов сообщил РБК Тюмень.

На данный момент проводятся внутренние инженерные работы и монтаж инженерных систем, обработка металлоконструкций огнезащитой и подготовка к монтажу системы. Проектная документация разрабатывалась с учетом данных о строительстве катка в Винзилях.

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В одноэтажном здании будут располагаться арена на 100 мест, ледовое поле площадью 1.6 тысячи квадратных метров, административные помещения, радиоузел, шесть раздевалок, пункт проката инвентаря и буфет. Сколько конкретно средств потрачено на строительство — не уточняется, но в октябре 2022 года, когда власти занимались поиском подрядчика, речь шла о 432.4 миллиона рублей.

Ранее «Наш город» сообщал, что на выкуп участков для реконструкции улицы Запольной тюменские власти выделили 71.6 миллиона рублей. Проезжую часть на этой улице хотят расширить до шести полос.

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