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Молодую девушку ищут в Тюмени и Караганде

Ищут в Тюмени и Караганде: пропала 19-летняя девушка

26 марта 2024, 02:14
Фото: Изображение Midjourney

Молодую девушку ищут в Тюмени и Караганде

Местонахождение Дарьи Пюви неизвестно с 21 марта. Она может находиться в любом городе, в том числе и в Тюмени.

Поисками пропавшей занялись волонтеры «ЛизаАлерт». Они сообщили, что рост девушки — 150 сантиметров, телосложение нормальное, волосы русые, глаза карие. Она была одета в черный пуховик, черные брюки, черные ботинки и шапку.

Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Тюменской области / ВКонтакте

Дарья Пюви может находиться как в Караганде Республики Казахстан, так и в Тюмени. Информацию о ее местонахождении можно сообщить по телефону 8-800-700-54-52 или в полицию.

Ранее «Наш город» сообщал, что жительница Тюмени Галина Олейникова уже несколько месяцев ищет пропавшего на СВО сына. Последний раз Роман выходил на связь в начале декабря 2023 года.

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