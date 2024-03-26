Ищут в Тюмени и Караганде: пропала 19-летняя девушка

Posted Сегодня, 02:14
Published Сегодня, 02:14
Modified Сегодня, 02:16
Updated Сегодня, 02:16
Поисками пропавшей занялись волонтеры «ЛизаАлерт». Они сообщили, что рост девушки — 150 сантиметров, телосложение нормальное, волосы русые, глаза карие. Она была одета в черный пуховик, черные брюки, черные ботинки и шапку.
Дарья Пюви может находиться как в Караганде Республики Казахстан, так и в Тюмени. Информацию о ее местонахождении можно сообщить по телефону 8-800-700-54-52 или в полицию.
Ранее «Наш город» сообщал, что жительница Тюмени Галина Олейникова уже несколько месяцев ищет пропавшего на СВО сына. Последний раз Роман выходил на связь в начале декабря 2023 года.