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В Тюмени построят крытый ледовый каток за 432 миллиона рублей

15 октября 07:39
Фото: 1Mi
Тюменские власти ищут подрядчика для подготовки проектной документации и строительству крытого ледового катка на улице Народной. На работы выделено 432 миллиона 363 тысячи рублей из областного бюджета.
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Бюджет

Согласно документации, опубликованной на сайте Госзакупки, подрядчику предстоит до 4 августа 2023 года подготовить проектную документацию на строительство объекта с учетом типовой проектной документации «Строительство крытого ледового катка в поселке Винзили», разработанной АО «Тюменгипроводхоз». После этого заняться строительными работами. До 14 июля 2024 года объект должен быть сдан в эксплуатацию.

Планируется, что общая площадь здания крытого катка составит более четырех тысяч квадратных метров. Вокруг ледовой площадки разместят трибуны. Также в здании обустроят объекты общепита, санузлы. На территории рядом с катком оборудуют парковочные места, пешеходные дорожки, установят малые архитектурные формы, системы освещения.

Прием заявок продлится до 31 октября. Подведение итогов аукциона состоится 3 ноября 2022 года.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на разработку проекта по благоустройству парка рядом с озером Цимлянское выделили семнадцать миллионов рублей.

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