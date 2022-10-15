В Тюмени построят крытый ледовый каток за 432 миллиона рублей

Согласно документации, опубликованной на сайте Госзакупки, подрядчику предстоит до 4 августа 2023 года подготовить проектную документацию на строительство объекта с учетом типовой проектной документации «Строительство крытого ледового катка в поселке Винзили», разработанной АО «Тюменгипроводхоз». После этого заняться строительными работами. До 14 июля 2024 года объект должен быть сдан в эксплуатацию.