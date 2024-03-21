Здание бывшей детской больницы продали в Тюмени

Posted Сегодня, 04:15
Published Сегодня, 04:15
Modified Сегодня, 04:17
Updated Сегодня, 04:17
В Тюмени за 140.7 миллиона рублей продали здание бывшей детской больницы. Об этом сообщили в департаменте имущественных отношений Тюменской области.
«Мы успешно провели торги по продаже трёхэтажного здания в самом центре Тюмени — на Ленина, 69. Объект был продан с первого раза! Заявки подали два инвестора. Победителем стала компания „СИБ-ЭНЕРГО“. Следующий этап — заключение договора с инвестором и перечисление средств за объект», — написали в Телеграм-канале департамента.
Площадь здания, построенного в 1950-х годах — 2.2 тысячи квадратных метров, а земельный участок занимает более 3.7 тысячи квадратных метров. Здание не признано объектом культурного наследия, поэтому ограничений по его использованию нет.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени планируют отремонтировать фасад здания городской администрации. На это выделили почти 2.5 миллиона рублей.