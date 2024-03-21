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Published Сегодня, 04:15

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Updated Сегодня, 04:17

Трехэтажное здание бывшей детской больницы продали в Тюмени

Здание бывшей детской больницы продали в Тюмени

21 марта 2024, 04:15
Фото: Департамент имущественных отношений Тюменской области

Трехэтажное здание бывшей детской больницы продали в Тюмени

В торгах принимали участие два инвестора. Здание продали за 140.7 миллиона рублей.

В Тюмени за 140.7 миллиона рублей продали здание бывшей детской больницы. Об этом сообщили в департаменте имущественных отношений Тюменской области.

«Мы успешно провели торги по продаже трёхэтажного здания в самом центре Тюмени — на Ленина, 69. Объект был продан с первого раза! Заявки подали два инвестора. Победителем стала компания „СИБ-ЭНЕРГО“. Следующий этап — заключение договора с инвестором и перечисление средств за объект», — написали в Телеграм-канале департамента.
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Площадь здания, построенного в 1950-х годах — 2.2 тысячи квадратных метров, а земельный участок занимает более 3.7 тысячи квадратных метров. Здание не признано объектом культурного наследия, поэтому ограничений по его использованию нет.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени планируют отремонтировать фасад здания городской администрации. На это выделили почти 2.5 миллиона рублей.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Больницы#Продажа#Департамент имущественных отношений#Инвестиции#Любовь Селезнева
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