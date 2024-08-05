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2024
Почти миллион рублей: билеты на тюменский форум TNF продают за огромные деньги
В этом году бизнесменам предлагают четыре формата для участие на выбор — Day Рass за 189 тысяч рублей, Delegatе за 359 тысяч рублей (годом ранее 269 тысяч), Premium за 549 тысяч рублей и VIP за 949 тысяч.
5 августа, 06:54
Первую очередь комплекса «Распутин-центр» в Тюменской области сдадут в 2025 году
На месте уже идет воссоздание поместья, также там будет возведен острог. Дополнительные инсталляции будут создаваться весной.
19 июля, 08:46
Гражданин Казахстана попал на миллионный штраф за взятку тюменскому таможеннику
Мужчина пытался договориться с таможенником и вернуть партию товара, которую задержали на досмотре. За услугу он хотел заплатить 500 тысяч рублей.
2 июля, 07:38
Здание бывшего училища в Тюменской области сдадут в аренду по рублю за «квадрат»
Здание расположено в селе Сладково. Чтобы воспользоваться возможностью аренды, арендатор должен будет выполнить одно условие.
26 марта, 04:23
Тюменский бизнес может получить грант до 500 тысяч рублей на облачные технологии
9 февраля, 11:01
Тюменский бизнесмен продал крупную партию рыбы за два миллиона фальшивых рублей
Предприниматель получил за товар пятитысячные купюры. Признаки подделки он заметил только после того, как сделка была заключена.
10 января, 09:17
2023
Тюменская область вошла в топ регионов-лидеров по работе с НКО
Тюменская область занимает пятое место в стране по вовлечению негосударственного сектора к оказанию услуг в социальной сфере. Рейтинг составлен Минэкономразвития России, сообщает пресс-служба правительства региона.
10 октября 2023, 11:36
Тюменской страусиной ферме удалось доказать, что она не является зоопарком
Тюменская страусиная ферма в селе Чикча, владельцем которой является Наталья Демченко, выиграла очередной суд с Россельхознадзором.
26 июля 2023, 09:48
Животные на ферме «Тюменский страус» живут без лицензии
В тюменский арбитражный суд поступил иск от Россельхознадзора. В ходе проверки выяснилось, что владелица страусиной фермы содержит животных, не имея на это лицензии.
18 апреля 2023, 09:05
Арбитражи февраля: мороженое за 10 тысяч, несносный гараж и паленый алкоголь
1 марта 2023, 10:43
2022
Как реагирует бизнес Тюмени на частичную мобилизацию
12 октября 2022, 03:12
В Тюмени проведут форум предпринимателей
Участие в мероприятии примет более 1000 бизнесменов со всей Тюменской области, сообщает пресс-служба Департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.
28 апреля 2022, 14:46

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