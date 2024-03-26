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Published Сегодня, 03:40

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Updated Сегодня, 03:53

Подростки из Тюмени обманывают крупные магазины

Тюменские подростки нашли способ обмануть крупные магазины

26 марта 2024, 03:40
Фото: 1MI

Подростки из Тюмени обманывают крупные магазины

Сотрудники магазина рассказали, что подростки покупают вещи не глядя, а позже возвращают, получая с этого прибыль. Продавцам разрешили ограничить продажу товаров.

Тюменские подростки придумали схему обмана крупных магазинов. Они покупают товары, а позже возвращают их, получая при этом кэшбэк. Об этом Ura.ru рассказали в одном из магазинов, сотрудники которого раскрыли план.

«У банков есть кэшбэк на ряд товаров. В нашем магазине он действует на весь ассортимент. Подростки стали скупать одежду и обувь, которые даже не примеряли. Им на карту падал кэшбэк, а затем они приносили товар обратно и просили оформить возврат средств уже на другую карту», — рассказали в магазине.
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Сотрудники магазина утверждают, что некоторые подростки возвращаются за покупками неоднократно. Продавцам даже разрешили отказывать подозрительным покупателям или ограничивать продажу товаров в одни руки. Юристы отметили, что действия школьников могут быть расценены как мошенничество.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские шестиклассницы напились и сняли это на видео. В ролике одна из девочек заявила, что таким образом они второй день подряд отмечают 8 марта.

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