«Я пьяная в хламину»: тюменские шестиклассницы напились и сняли это на видео

Как выяснилось, обе школьницы — учащиеся 6-го класса лицея №81. По словам мамы одной из девочек, видеоролик, на котором запечатлено неприемлемое поведение, дети опубликовали на своем канале. Где в этот момент находили родители детей — неизвестно. Кроме того, неясно кто снимал девочек на видео — за кадром был слышен голос неизвестного мужчины.