«Я пьяная в хламину»: тюменские шестиклассницы напились и сняли это на видео

Posted Сегодня, 04:21
Published Сегодня, 04:21
Modified Сегодня, 04:29
Updated Сегодня, 04:29
«Я пьяная в хламину. У меня аж горло болит. Вот это мы 8 Марта отмечаем, уже второй день. Завтра будет третий», — сообщила одна из девочек.
Как выяснилось, обе школьницы — учащиеся 6-го класса лицея №81. По словам мамы одной из девочек, видеоролик, на котором запечатлено неприемлемое поведение, дети опубликовали на своем канале. Где в этот момент находили родители детей — неизвестно. Кроме того, неясно кто снимал девочек на видео — за кадром был слышен голос неизвестного мужчины.
С девочкам уже проведена воспитательная беседа. Кроме того, произошедшее взяла на контроль прокуратура Тюменской области. Глава ведомства Владислав Московских организовал проверку по данному факту.
«Будет дана оценка действиям (бездействию) родителей несовершеннолетних и деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований — приняты меры прокурорского реагирования», — отметили в прокуратуре.
Ранее «Наш Город» писал, что в одной из школ Тобольского района в конце февраля двое подростков отравились водкой. Дети попали в больницу после употребления спиртного. По данному факту была организована проверка прокуратурой и СУ СК России по Тюменской области.