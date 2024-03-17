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В Тюмени шестиклассницы напились «в хламину» и сняли это на видео

«Я пьяная в хламину»: тюменские шестиклассницы напились и сняли это на видео

17 марта 2024, 04:21
Фото: 1MI

В Тюмени шестиклассницы напились «в хламину» и сняли это на видео

Так школьницы отмечали праздник 8 Марта — пили алкогольные напитки и курили электронные сигареты. Видеоролик был распространен по тюменским пабликам.
Сюжет
Дети
Видео: тг-канал Тюмень на максималках
«Я пьяная в хламину. У меня аж горло болит. Вот это мы 8 Марта отмечаем, уже второй день. Завтра будет третий», — сообщила одна из девочек.

Как выяснилось, обе школьницы — учащиеся 6-го класса лицея №81. По словам мамы одной из девочек, видеоролик, на котором запечатлено неприемлемое поведение, дети опубликовали на своем канале. Где в этот момент находили родители детей — неизвестно. Кроме того, неясно кто снимал девочек на видео — за кадром был слышен голос неизвестного мужчины.

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С девочкам уже проведена воспитательная беседа. Кроме того, произошедшее взяла на контроль прокуратура Тюменской области. Глава ведомства Владислав Московских организовал проверку по данному факту.

«Будет дана оценка действиям (бездействию) родителей несовершеннолетних и деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований — приняты меры прокурорского реагирования», — отметили в прокуратуре.

Ранее «Наш Город» писал, что в одной из школ Тобольского района в конце февраля двое подростков отравились водкой. Дети попали в больницу после употребления спиртного. По данному факту была организована проверка прокуратурой и СУ СК России по Тюменской области.

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