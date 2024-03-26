В ДТП с фурой на трассе Тюмень — Екатеринбург погиб автоинспектор

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В аварии, произошедшей 23 марта на 105 километре трассы Тюмень — Екатеринбург, погиб автоинспектор из Свердловской области. Берэк Ахметов был старшим лейтенантом полиции при ГИБДД МО МВД России «Заречный». Эту информацию подтвердили в свердловской Госавтоинспекции E1.RU.
Мужчина находился за рулем Volkswagen Polo, выехал на встречную полосу и влетел в большегруз DAF, водитель которого перевозил продукты из Новосибирска в Екатеринбург. Травмы, которые получил автоинспектор, оказались несовместимы с жизнью.
В 2020 году Берэк Ахметов дал интервью газете «Новое Знамя». Он рассказал, что после школы ушел в армию и был заместителем командира взвода. Мужчина получил положительную характеристику и в 2007 году поступил на службу в ГИБДД, совмещая с работой учебу сначала в техникуме, а потом в университете. Берэк окончил юрфак, а большую часть службы провел в патрулировании загородных трасс.
Ранее «Наш город» сообщал подробности ДТП, в котором погибли студенты. Одна из погибших в прошлом году закончила девятый класс и поступила в ялуторовский колледж. Девушка хотела учиться в Тюмени, но осталась в Ялуторовске из-за больной бабушки.