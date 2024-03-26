В ДТП с фурой на трассе Тюмень — Екатеринбург погиб автоинспектор

В 2020 году Берэк Ахметов дал интервью газете «Новое Знамя». Он рассказал, что после школы ушел в армию и был заместителем командира взвода. Мужчина получил положительную характеристику и в 2007 году поступил на службу в ГИБДД, совмещая с работой учебу сначала в техникуме, а потом в университете. Берэк окончил юрфак, а большую часть службы провел в патрулировании загородных трасс.