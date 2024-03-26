Из-за строительства новой развязки тюменские власти судятся с владельцами земель

Posted Сегодня, 04:50
Published Сегодня, 04:50
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Updated Сегодня, 04:52
Соответствующее ходатайство поступило в департамент имущественных отношений от Главного управления строительства региона.
По данным департамента, два земельных участка уже переданы в собственность области, одно соглашение находится на стадии подписания сторонами, по двум участкам направлены иски в суд о принудительном изъятии. Такие же иски готовят власти по отношению еще четырех участков.
«По двум земельным участкам проведение работ по изъятию невозможно по причине судебных разбирательств», — пояснили РБК Тюмень в департаменте.
Изъятие земель для государственных или муниципальных нужд не является нарушением закона, если это необходимо для строительства объектов транспортной инфраструктуры. Условия изъятия варьируются, но чаще всего собственникам выплачивают денежные компенсации, размер которых рассчитывают на основе рыночной стоимости земли.
В случае, если владелец не согласен с суммой, то он вправе обратиться в суд для изменения или суммы или отмены процедуры по изъятию.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти изымут земельные участки и многоквартирные дома по улицам Невской, 112, и Новопортовской, 15/1 ради реализации программы КРТ.