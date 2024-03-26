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Тюменские власти через суд изымают землю ради строительства новой дороги

Из-за строительства новой развязки тюменские власти судятся с владельцами земель

26 марта 2024, 04:50
Фото: 1MI

Тюменские власти через суд изымают землю ради строительства новой дороги

Одиннадцать земельных участков изымут тюменские власти ради строительства транспортной развязки на автодороге Екатеринбург — Тюмень в районе съезда у спортивно-концертного комплекса «Тюмень — Арена».

Соответствующее ходатайство поступило в департамент имущественных отношений от Главного управления строительства региона.

По данным департамента, два земельных участка уже переданы в собственность области, одно соглашение находится на стадии подписания сторонами, по двум участкам направлены иски в суд о принудительном изъятии. Такие же иски готовят власти по отношению еще четырех участков.

«По двум земельным участкам проведение работ по изъятию невозможно по причине судебных разбирательств», — пояснили РБК Тюмень в департаменте.

Изъятие земель для государственных или муниципальных нужд не является нарушением закона, если это необходимо для строительства объектов транспортной инфраструктуры. Условия изъятия варьируются, но чаще всего собственникам выплачивают денежные компенсации, размер которых рассчитывают на основе рыночной стоимости земли.

В случае, если владелец не согласен с суммой, то он вправе обратиться в суд для изменения или суммы или отмены процедуры по изъятию.

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