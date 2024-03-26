Бастрыкин поручил проверить тюменский аквапарк, в котором ребенок разрезал ногу

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Инцидент произошел в тюменском аквапарке «ЛетоЛето». Во время спуска с горки мальчик выпал из рафта, а когда пытался залезть обратно — разрезал ногу об болт. Рана была настолько глубокой, что ее пришлось зашивать.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин обратил внимание на ситуацию и поручил руководителю СУ СК РФ по Тюменской области Александру Кублякову организовать проверку для выяснения обстоятельств и доложить о ее результатах.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области бездомная собака покусала 13-летнюю девочку. Администрацию округа обязали выплатить компенсацию пострадавшей.