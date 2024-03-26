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Бастрыкин поручил проверить аквапарк в Тюмени

Бастрыкин поручил проверить тюменский аквапарк, в котором ребенок разрезал ногу

26 марта 2024, 09:14
Фото: 1MI

Бастрыкин поручил проверить аквапарк в Тюмени

Мальчику разрезало ногу болтом во время спуска с горки. Отец пострадавшего ребенка требует, чтобы аквапарк выплатил компенсацию.

Инцидент произошел в тюменском аквапарке «ЛетоЛето». Во время спуска с горки мальчик выпал из рафта, а когда пытался залезть обратно — разрезал ногу об болт. Рана была настолько глубокой, что ее пришлось зашивать.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин обратил внимание на ситуацию и поручил руководителю СУ СК РФ по Тюменской области Александру Кублякову организовать проверку для выяснения обстоятельств и доложить о ее результатах.

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Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области бездомная собака покусала 13-летнюю девочку. Администрацию округа обязали выплатить компенсацию пострадавшей.

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