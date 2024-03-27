Доцента-взяточницу уволили из тюменского вуза

Posted Сегодня, 04:14
Published Сегодня, 04:14
Modified Сегодня, 04:16
Updated Сегодня, 04:16
Из Тюменского индустриального университета уволили доцента за получение взятки. Об этом в ТИУ рассказали Ura.ru.
«В университет поступило представление из регионального управления Следственного комитета. В нем было сказано, что обучающийся ТИУ через двух посредников передал доценту одной из кафедр взятку за незаконные действия в виде проставления положительной оценки за успешную сдачу экзамена», — рассказали в университете.
За два месяца до поступления представления женщина уволилась из университета по собственному желанию. Молодой человек экзамен не сдавал. Чтобы получить оценку, он передал посредникам 15 тысяч рублей.
При этом, до доцента дошли всего 2.5 тысячи — остальную часть суммы посредники оставил себе. За дачу взятки студент никакого наказания не понес.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские студенты негодуют из-за отсутствия дистанта. Они уверены, что ограничение на проведение массовых мероприятий снято слишком рано.