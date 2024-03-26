На полках магазинов в Тюмени нашли опасные для жизни яйца

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
В яйцах компании «ПРОДО Тюменский бройлер» нашли антибиотики сульфадиазин и триметоприм, наличие которых в продукции не допускается и несет потенциальную угрозу здоровью людей. Россельхознадзор выявил, что компания поставила в магазины 1800 опасных куриных яиц.
В отношении компании составлен протокол об административном правонарушении. «ПРОДО Тюменский бройлер» грозит штраф от семисот тысяч до миллиона рублей, либо приостановление деятельности на срок до 90 суток. Опасные яйца будут конфискованы.
В октябре 2023 года Россельхознадзор выявил лекарства от паразитов в колбасе «Тюменская», которая также выпускается компанией «ПРОДО Тюменский бройлер». Тогда действие декларации о соответствии на колбасу было приостановлено.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменскую область из Казахстана пытались ввезти более 280 килограммов нелегальных продуктов из Казахстана. В регион не пустили специи, крупы, сухофрукты и овощи.