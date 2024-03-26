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Published Сегодня, 05:54

Modified Сегодня, 07:23

Updated Сегодня, 07:23

На полках магазинов в Тюмени нашли яйца с опасными добавками

На полках магазинов в Тюмени нашли опасные для жизни яйца

26 марта 2024, 05:54
Фото: 1MI

На полках магазинов в Тюмени нашли яйца с опасными добавками

В яйцах нашли антибиотики, которых не должно быть в пищевой продукции. За это нарушение компании грозит крупный штраф или приостановление деятельности.

В яйцах компании «ПРОДО Тюменский бройлер» нашли антибиотики сульфадиазин и триметоприм, наличие которых в продукции не допускается и несет потенциальную угрозу здоровью людей. Россельхознадзор выявил, что компания поставила в магазины 1800 опасных куриных яиц.

В отношении компании составлен протокол об административном правонарушении. «ПРОДО Тюменский бройлер» грозит штраф от семисот тысяч до миллиона рублей, либо приостановление деятельности на срок до 90 суток. Опасные яйца будут конфискованы.

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В октябре 2023 года Россельхознадзор выявил лекарства от паразитов в колбасе «Тюменская», которая также выпускается компанией «ПРОДО Тюменский бройлер». Тогда действие декларации о соответствии на колбасу было приостановлено.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменскую область из Казахстана пытались ввезти более 280 килограммов нелегальных продуктов из Казахстана. В регион не пустили специи, крупы, сухофрукты и овощи.

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