Семь новых дорог планируют построить в Тюменской области

Posted Сегодня, 03:45
Published Сегодня, 03:45
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Updated Сегодня, 03:47
В Тюменской области построят семь новых дорог. Об этом сообщили в Главном управлении строительства региона Ura.ru.
Планируется строительство развязок на примыкании Сергея Джанбровского к трассе Екатеринбург — Тюмень и на пересечении Объездной с проездом Воронинские горки. Вторая объездная будет строиться на участке от трассы Тюмень — Богандинский — Боровский до трассы Екатеринбург — Тюмень.
Также в регионе планируется построить дороги на участке от Федюнинского до Червишевского тракта, на обходе деревни Ожогина, от развязки на Червишевском тракте до Фармана Салманова и отремонтировать участки Старомосковского тракта.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени планируют построить дорогу с разворотами. Строительство пройдет на пересечении Профсоюзной и Дружбы, а также в районе пересечения Профсоюзной и Солнечного проезда.