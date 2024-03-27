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В Тюменской области планируют построить семь новых дорог

Семь новых дорог планируют построить в Тюменской области

27 марта 2024, 03:45
Фото: 1MI

В Тюменской области планируют построить семь новых дорог

В регионе построят новые развязки и вторую объездную. На данный момент на этапе проектирования находятся семь крупных дорог.

В Тюменской области построят семь новых дорог. Об этом сообщили в Главном управлении строительства региона Ura.ru.

Планируется строительство развязок на примыкании Сергея Джанбровского к трассе Екатеринбург — Тюмень и на пересечении Объездной с проездом Воронинские горки. Вторая объездная будет строиться на участке от трассы Тюмень — Богандинский — Боровский до трассы Екатеринбург — Тюмень.

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Также в регионе планируется построить дороги на участке от Федюнинского до Червишевского тракта, на обходе деревни Ожогина, от развязки на Червишевском тракте до Фармана Салманова и отремонтировать участки Старомосковского тракта.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени планируют построить дорогу с разворотами. Строительство пройдет на пересечении Профсоюзной и Дружбы, а также в районе пересечения Профсоюзной и Солнечного проезда.

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