Тюменский король госзаказов увеличил доходы на 1.6 млрд рублей за год

Posted Сегодня, 14:49
Published Сегодня, 14:49
Modified Сегодня, 14:51
Updated Сегодня, 14:51
ПАО «Мостострой-11» специализируется на строительстве и ремонте мостов, дорог, зданий и других объектов. В 2021 году компания заключила государственные и муниципальные контракты и заслужила репутацию надежного партнера
Отметим, что пост генерального директора организации занимает Николай Руссу. В сети его в шутку прозвали «королем госзаказов».
Ранее «Нашему городу» стало известно о том, что тюменская облдума намеревается приобрести блокноты и ручки. Исполнителя ищут на сайте госзаказов. На выполнение планируется потратить около миллиона рублей.