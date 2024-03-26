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Published Сегодня, 14:49

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Updated Сегодня, 14:51

В Тюмени король госзаказов существенно увеличил прибыль

Тюменский король госзаказов увеличил доходы на 1.6 млрд рублей за год

26 марта 2024, 14:49
Фото: 1MI

В Тюмени король госзаказов существенно увеличил прибыль

Крупный тюменский подрядчик «Мостострой-11» смог за год существенно увеличить свои финансовые показатели. Как сообщается в отчете, прибыль компании за один год увеличилась на 1,6 миллиарда рублей.

ПАО «Мостострой-11» специализируется на строительстве и ремонте мостов, дорог, зданий и других объектов. В 2021 году компания заключила государственные и муниципальные контракты и заслужила репутацию надежного партнера

Отметим, что пост генерального директора организации занимает Николай Руссу. В сети его в шутку прозвали «королем госзаказов».

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Ранее «Нашему городу» стало известно о том, что тюменская облдума намеревается приобрести блокноты и ручки. Исполнителя ищут на сайте госзаказов. На выполнение планируется потратить около миллиона рублей.

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