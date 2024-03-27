Работодателям в Тюменской области не хватает бухгалтеров

На данный момент тюменскими работодателями опубликованы более 700 вакансий, связанных с бухгалтерским делом. Главным бухгалтерам предлагают зарабатывать до 150 тысяч рублей в месяц, а зарплата бухгалтера среднего звена составляет около 50 тысяч рублей, рассказали аналитики hh.ru.