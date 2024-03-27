Работодателям в Тюменской области не хватает бухгалтеров

Posted Сегодня, 02:21
Published Сегодня, 02:21
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Updated Сегодня, 02:23
На данный момент тюменскими работодателями опубликованы более 700 вакансий, связанных с бухгалтерским делом. Главным бухгалтерам предлагают зарабатывать до 150 тысяч рублей в месяц, а зарплата бухгалтера среднего звена составляет около 50 тысяч рублей, рассказали аналитики hh.ru.
Самые низкие зарплаты предлагают индивидуальные предприниматели. Они готовы платить заместителю главного бухгалтера в среднем 10 тысяч рублей. При этом, более 30 компаний и предпринимателей не указали в вакансиях возможный доход.
Ранее «Наш город» сообщал, что в рейтинге регионов по уровню зарплат в средних и малых населенных пунктах Тюменская область заняла 22 место. Средняя зарплата в поселках в 2023 году составляла 56.8 тысячи рублей.