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Спрос на бухгалтеров вырос в Тюменской области

Работодателям в Тюменской области не хватает бухгалтеров

27 марта 2024, 02:21
Фото: Изображение Midjourney

Спрос на бухгалтеров вырос в Тюменской области

В регионе на одного соискателя приходится две вакансии бухгалтера. Специалистов ищут как индивидуальные предприниматели, так и крупные компании.

На данный момент тюменскими работодателями опубликованы более 700 вакансий, связанных с бухгалтерским делом. Главным бухгалтерам предлагают зарабатывать до 150 тысяч рублей в месяц, а зарплата бухгалтера среднего звена составляет около 50 тысяч рублей, рассказали аналитики hh.ru.

Самые низкие зарплаты предлагают индивидуальные предприниматели. Они готовы платить заместителю главного бухгалтера в среднем 10 тысяч рублей. При этом, более 30 компаний и предпринимателей не указали в вакансиях возможный доход.

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Ранее «Наш город» сообщал, что в рейтинге регионов по уровню зарплат в средних и малых населенных пунктах Тюменская область заняла 22 место. Средняя зарплата в поселках в 2023 году составляла 56.8 тысячи рублей.

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